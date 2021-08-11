為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市今2例感染源不明！萬華男疑特殊交友圈 行蹤全在南部

    台北市副市長黃珊珊。（台北市政府提供）

    台北市副市長黃珊珊。（台北市政府提供）

    2021/08/11 18:40

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今天新增4例本土確診，其中有兩例為不明感染源，副市長黃珊珊今天在防疫記者會說，有一例是萬華民眾，但所有行蹤都在南部，沒有在台北市，發病前可能屬特殊交友圈，後來到南部的醫院採檢，通報回到台北市。

    遠東百貨寶慶店8月初有櫃姐確診，停業1天，今天又因有確診者足跡停業1天，黃珊珊說，今天的個案和先前確診櫃姐沒有交集、時間也沒重疊，目前為止該區域僅有2名個案，並非熱區，接觸者已做清消匡列，匡列的部分都會精準疫調、協助採檢，但市府會監控，只要員工、民眾有疑慮，可到台北市和平醫院免費篩檢。

    針對案15907為不明感染源案例，Ct值為何？黃珊珊說明，案15907做快速PCR，目前還沒有Ct值，不過已被安置在防疫旅館，該案沒有明顯的接觸史，現在還要了解可感染期的前後接觸人，目前為止只要被接觸的對象都已經被匡列。

    北市今天有兩例感染源不明，黃珊珊說，有一例是萬華民眾，但所有的行蹤都在南部，沒有在台北市，在發病前可能屬特殊交友圈，後來到南部的醫院採檢，通報回到台北市。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北市公布2確診者足跡！多次搭捷運 到過百貨、銀行
    2021/08/11 18:50

    台北市公布2確診者足跡！多次搭捷運 到過百貨、銀行
    北市1人出國前採檢確診 1餐廳員工中鏢停業3天
    2021/08/11 17:05

    北市1人出國前採檢確診 1餐廳員工中鏢停業3天

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    北市確診者4縣市趴趴走 台南後壁、柳營和六甲足跡公布
    2021/08/11 16:19

    北市確診者4縣市趴趴走 台南後壁、柳營和六甲足跡公布
    快樂跳舞只有1天！北市昨「+0」 今增4例含2例不明感染
    2021/08/11 16:11

    快樂跳舞只有1天！北市昨「+0」 今增4例含2例不明感染

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    新北確診者足跡公布 蘆洲羽球館及三重賣場、超商都上榜
    2021/08/11 15:52

    新北確診者足跡公布 蘆洲羽球館及三重賣場、超商都上榜
    永和某社區大樓+2累計5確診 全棟231人居家隔離
    2021/08/11 15:44

    永和某社區大樓+2累計5確診 全棟231人居家隔離
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/11 11:42

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
    2021/08/11 17:23

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看 影片

    老歌真的比較好聽？！ 美女DJ揭原因：大腦「這物質」減少
    2021/08/04 21:00

    老歌真的比較好聽？！ 美女DJ揭原因：大腦「這物質」減少 影片

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令
    2021/08/05 21:00

    狗聽得懂人話？！ 聰明柯基「模仿媽媽」做複雜指令 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播