北市今2例感染源不明！萬華男疑特殊交友圈 行蹤全在南部

台北市副市長黃珊珊。（台北市政府提供）

2021/08/11 18:40

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今天新增4例本土確診，其中有兩例為不明感染源，副市長黃珊珊今天在防疫記者會說，有一例是萬華民眾，但所有行蹤都在南部，沒有在台北市，發病前可能屬特殊交友圈，後來到南部的醫院採檢，通報回到台北市。

遠東百貨寶慶店8月初有櫃姐確診，停業1天，今天又因有確診者足跡停業1天，黃珊珊說，今天的個案和先前確診櫃姐沒有交集、時間也沒重疊，目前為止該區域僅有2名個案，並非熱區，接觸者已做清消匡列，匡列的部分都會精準疫調、協助採檢，但市府會監控，只要員工、民眾有疑慮，可到台北市和平醫院免費篩檢。

針對案15907為不明感染源案例，Ct值為何？黃珊珊說明，案15907做快速PCR，目前還沒有Ct值，不過已被安置在防疫旅館，該案沒有明顯的接觸史，現在還要了解可感染期的前後接觸人，目前為止只要被接觸的對象都已經被匡列。

北市今天有兩例感染源不明，黃珊珊說，有一例是萬華民眾，但所有的行蹤都在南部，沒有在台北市，在發病前可能屬特殊交友圈，後來到南部的醫院採檢，通報回到台北市。

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