北市校園委外場館、泳池明開放 動物園、兒童新樂園8/14再鬆綁

台北市立圖書館、動物園8月14日起進一步鬆綁。（台北市政府提供）

2021/08/11 18:25

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市社教場館8月1日微解封，經近兩週觀察，市長柯文哲今天再放寬管制，明天（12日）起開放部分校園室內場館及游泳池，因應開學在即，不再支援疫苗接種功能，全面清消後回歸學校正常使用。8月14日起，市立圖書館的入館人流管制從降載至20％提高至40％，動物園、天文館、兒童新樂園預約入場人數也放寬。

台北市教育局長曾燦金今天於防疫記者會上說明，明天起20間學校委外管理的運動場館，包括羽球場、游泳池、桌球室及健身中心等採人流管制開放，以每2.25平方公尺容留1人為單位，游泳課程僅限10人以下小班制，且水池外的附屬空間如淋浴間、蒸氣室、烤箱、水療池等仍不開放；17日起准予校園戶外場地100人以下活動，網球場、羽球場開放雙打。

曾燦金指出，8月14日起市立圖書館、動物園、兒童新樂園、天文館放寬人流管制，並開放部分指定用餐區，但場域內仍維持全程戴口罩、預約制入場及實聯制、座位梅花座等基本防疫規範。

北市圖入館人流管制從降載至20％提高至40％，館內席位仍維持降載至25％，幼兒使用及密閉空間、智慧圖書館持續不開放；動物園維持預約制，每日入園人數上限從3600人提升至6000人，另規劃戶外飲食區，但部分室內空間及餐廳、與動物近距離區域仍暫不開放。

兒童新樂園每日預約入園上限從600人放寬至2400人，指定園區作為用餐區，親水設施、室內展館及遊戲場維持關閉；天文館預約制分上、下午兩時段入館，各上限450人，增加開放宇宙探險軌道車、宇宙劇場、立體劇場，此外也設指定室內休憩區域可飲食。

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台北市天文館、兒童新樂園8月14日起再放寬人數。（台北市政府提供）

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