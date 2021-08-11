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    首頁　>　臺北市

    台北市員警AZ第二劑才接種10幾％ 耿葳：基層想去新北打疫苗

    台北市基層員警反映，已有7641員警接種AZ疫苗第一劑，但第二劑只有974人、381人，其中，AZ第二劑僅10％，甚至多數員警被告知「疫苗短缺，沒有專案可以打，要第二劑的人自己想辦法去外面預約」。圖為10日台北市花博爭艷館大型接種站針對專案對象的補教業者施打疫苗。（資料照，記者廖振輝攝）

    台北市基層員警反映，已有7641員警接種AZ疫苗第一劑，但第二劑只有974人、381人，其中，AZ第二劑僅10％，甚至多數員警被告知「疫苗短缺，沒有專案可以打，要第二劑的人自己想辦法去外面預約」。圖為10日台北市花博爭艷館大型接種站針對專案對象的補教業者施打疫苗。（資料照，記者廖振輝攝）

    2021/08/11 18:35

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員耿葳接獲基層員警反映，指台北市8407位員警已有7641人第一劑接種AZ疫苗、537人接種莫德納疫苗，但接種第二劑分別只有974人、381人，其中，AZ第二劑僅10幾％，甚至多數員警被告知「疫苗短缺，沒有專案可以打，要第二劑的人自己想辦法去外面預約」，結果引爆基層想跨區「到新北市打疫苗」。

    耿葳說，7月專案施打2天僅304人，甚至多數員警被告知「疫苗短缺，沒有專案可以打，要第2劑的人自己想辦法去外面預約」，但以最有規模的台大醫院第2劑預約系統來說，目前僅開放到8月20日，而且全部額滿，多數民眾為了搶第2劑，常需半夜爬起來刷手機，隨時注意額度開到幾月幾號，比搶演唱會門票還辛苦。

    耿葳說，就算有些員警想誇區到新北市打，以新北市亞東醫院的預約系統來說，不管是AZ還是莫德納也全部是額滿狀態，這種「警察疫苗專案做半套，還要員警一邊值勤一邊隨時滑手機上網搶第2劑」的狀況，中央根本罔顧員警值勤安全與權益。

    對此，台北市警察局行政科回應，警政署已要求各警察機關為同仁安排專案施打第二劑疫苗；台北市政府亦於7月26、27日於花博爭豔館為當時已可接種第二劑AZ疫苗同仁安排專案施打；其餘尚未施打第二劑疫苗同仁，多係於5月29日以後陸續接種第一劑者，至8月中旬始能再接種第二劑；將協助安排同仁專案施打。

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