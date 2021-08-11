五倍券該發嗎？柯文哲嗆：現在談振興是「阿搭馬孔古力」

台北市長柯文哲出席防疫記者會。（北市府提供）

2021/08/11 17:39

〔記者楊心慧／台北報導〕行政院規劃發放「振興五倍券」，外傳「五倍券」可繳學雜費、補習班費用，台北市長柯文哲今天（11日）說，去年全市發出1200萬元急難救助金，今年1到7月已多達3.1萬件申請、共1.6億元紓困，已是去年全年的13倍，此時說馬上要產業振興，「真的是阿搭馬孔古力（腦袋裝水泥），這個時機就是不對」。

柯文哲認為，從經濟學來考量，疫情發生、產業重創後，後疫情時代要處理經濟問題分3個層面，包含「紓困」、「振興」、「轉型」；去年台灣的GDP仍在上漲，外銷訂單成長，房地產大漲，因房地稅屬地方稅，台北市的房地產去年非常熱絡，股票大漲到1萬2000點，看起來GDP成長，股票大漲、房地產大漲，但事實的真相是貧富越來越懸殊。

柯文哲說明，內需型產業300萬人口，薪資卻沒成長，甚至還掉了一點，去年的狀況又跟今年不一樣，去年從頭到尾都沒把餐廳關掉，今年是三級警戒下令餐廳不准內用，當時很多人問他，為何要讓寧夏夜市先開幕？當時寧夏夜市已50天沒收入，台灣300萬人口的內需型服務業，影響家戶人口大概600萬，這些人在這波比去年還慘，「這些人他要的就是現金」。

柯文哲指出，錢給這些人，可拿這些錢去繳水電費、繳學費、生活費，這是紓困，在紓困解決以後才有產業振興的問題，產業振興是刺激消費，帶動成長倍數效應，不過這一刻，餐廳還在用隔板、梅花座，現在丟什麼美食券、振興券有用嗎？這個時間點是不對的，目前還在限制他人不可群聚，吃飯還要小心。

柯文哲強調，台北市開放餐廳，只是防範開餐廳的人餓死而已，並沒有讓生意變很好，若一直關下去，店家會垮掉，所以先開放一點，讓它可以維持，最後還有一個問題叫產業轉型，他認為，電商物流、無現金交易、遠距醫療、遠距會議都是一定要發展的。

柯文哲反問，到底在這波這麼嚴重疫情後，目前為止紓困到底夠了沒有？很多立委反映民意，即使是民進黨的立法委員都主張發現金，為什麼？台北市去年急難救助金的申請，個人可申請3000元救助，家戶可申請6000元，去年發1200萬元，但是今年1到7月發了1.6億元，高達3.1萬件申請，去年表面上看起來疫情一整年，但統計數字上看起來，今年1到7月已經是去年的13倍了。

柯文哲接著說，紓困、振興、轉型，很多數字中央才有，到現在為止，對台灣最底層的人民，紓困夠了沒？為何需要那筆錢繳水電費、小孩子的學費，因為連吃飯都有問題，談產業振興這不是笑話嗎？在這一刻，說馬上要產業振興，「真的是阿搭馬孔古力（腦袋裝水泥），這個時機就是不對。」

柯文哲認為，另一個重要的是產業轉型，無現金交易、電商物流等，這題行政院應該花更多的時間去探討，「到底五倍券是要紓困、還是要振興？先想好」。

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