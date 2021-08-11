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    首頁　>　臺北市

    北市1人出國前採檢確診 1餐廳員工中鏢停業3天

    案15907於8月7日到過遠東百貨台北寶慶店，9、10日則搭乘捷運途經西門、中正紀念堂、台北101/世貿等站，10日則到過台灣銀行萬華分行。（台北市政府提供）

    案15907於8月7日到過遠東百貨台北寶慶店，9、10日則搭乘捷運途經西門、中正紀念堂、台北101/世貿等站，10日則到過台灣銀行萬華分行。（台北市政府提供）

    2021/08/11 17:05

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府今公布2例確診者公共場所活動史，副市長黃珊珊表示，案15907曾到訪過百貨公司、超市、搭乘捷運等，但屬於無症狀患者，因即將出國主動採檢後確診，尚在查明感染源；案15908為餐廳員工，足跡到過火鍋店用餐，因此2家餐廳都已停業3天、復業後須禁內用11天，而此案疑為曾染疫的家戶感染殘留個案，目前正採驗抗體釐清。

    黃珊珊今於北市防疫記者會指出，案15907於8月7日到過遠東百貨台北寶慶店，9、10日則搭乘捷運途經西門、中正紀念堂、台北101/世貿等站，10日則到過台灣銀行萬華分行；此案為無症狀者，因即將出國主動採檢呈陽性確診，已匡列相關接觸對象，但感染源尚待查明。

    案15908為大同區易明軒庭園餐廳的員工，8月9日到過錢都日式涮涮鍋台北延平店內用，目前兩家餐廳都已停業3天，復業後也須禁止內用11天；黃珊珊說，此案ct值高達36，其丈夫曾於5月20日確診，儘管當時也被隔離但未進行採檢，有可能為家戶感染的殘留確診狀況，目前正採驗抗體釐清是否曾經染疫。

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    案15908為大同區易明軒庭園餐廳的員工，8月9日到過錢都日式涮涮鍋台北延平店內用，目前兩家餐廳都已停業3天，復業後也須禁止內用11天。（台北市政府提供）

    案15908為大同區易明軒庭園餐廳的員工，8月9日到過錢都日式涮涮鍋台北延平店內用，目前兩家餐廳都已停業3天，復業後也須禁止內用11天。（台北市政府提供）

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