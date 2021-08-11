對岸要下屆國民黨主席堅持九二共識 綠委：聽命中共必遭唾棄

中國國台辦所管重要涉台新聞網站《中國台灣網》，今日刊登一篇標題為「是否堅持九二共識是下屆中國國民黨主席的必答題」的上海市委統戰部所屬智庫文章，呼籲要擔任下屆國民黨黨主席的人選，應繼續堅持九二共識。（翻攝網路）

2021/08/11 17:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦所管重要涉台新聞網站《中國台灣網》，今日刊登一篇標題為「是否堅持九二共識是下屆中國國民黨主席的必答題」的上海市委統戰部所屬智庫文章，呼籲要擔任下屆國民黨黨主席的人選，應繼續堅持九二共識；民進黨立委賴瑞隆受訪質疑，國民黨是共產黨的附隨組織嗎？選黨主席都被指定必答「九二共識」，九二共識就是一國兩制，若黨主席參選人附和中共主張，必遭台灣人民唾棄，註定沒有出路。

國民黨中常會日前決議，黨主席選舉將於8月12、13兩天辦理領表，8月16、17日受理登記，9月25日週六舉行投票；目前表態參選有現任黨主席江啟臣、前國民黨主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜5人，備受韓粉肯定的前高雄市長韓國瑜仍未表態。

據了解，中國台灣網所刊登的「是否堅持九二共識是下屆中國國民黨主席的必答題」評論文章，由上海市公共關係研究院院長陳士良所撰，該院隸屬於中共上海市委統戰部，主要從事台港澳事務的研究和交流，並提供涉台機關諮詢和政策建議。

該文強調，國民黨新一屆黨主席的選舉即將舉行，在此過程中幾位參選人關於兩岸關係的論述，即是否堅持「九二共識」必然會成為無法迴避的主要問題。作為「島內」重要政治力量的國民黨，特別是擔任新一屆的黨主席，理應繼續堅持「九二共識」，挑起兩岸關係和平發展的重任，給「島內」民眾帶來希望。

對此，民進黨立委賴瑞隆表示，九二共識早就不被台灣人民接受，在台灣完全沒有市場。中共定義的九二共識就只有一個中國，一中是指中華人民共和國，中華民國就被消滅了，「你如果認同九二共識，那中華民國恐怕也不存在了。」

賴瑞隆指出，國民黨又不是共產黨的附隨組織，為何要聽命於共產黨的出題，國民黨若要在台灣繼續下去，就應該尊重台灣主流民意，應該主動要中共放棄一個中國的思維，要求中共放棄一國兩制，不是去附和中共所提一中原則的九二共識。

賴瑞隆提醒，如果要選國民黨主席的參選人聽命於中國意見，主張表態支持九二共識，等於是走向滅絕之路，國民黨內有志爭取大位的人，都不應該走向這條路，九二共識更不是台灣主流民意所支持的。

他批評，中共與其引導國民黨新任主席要支持九二共識，遂行統一目的，不如好好正視「中華民國台灣」存在的事實，台灣人民的國家認同來到歷史新高，台灣民眾拒絕九二共識的態度非常清楚，中共想把國民黨拉去做「難兄難弟」，只會被台灣人民唾棄。

「隔著台灣海峽對國民黨指指點點！」賴瑞隆痛批，中共整天只想要國民黨配合做這個，配合喊那個，難道國民黨是共產黨的附隨組織嗎？如果國民黨還是照著這樣辦，黨主席還是與中共唱和九二共識，那台灣人民就會將視國民黨為共產黨的附隨組織，是專門聽命於共產黨的政黨，國民黨將失去發展機會，盼國民黨能堅持台灣主體性，積極改變中共對台思維，而非一昧配合對岸統戰。

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