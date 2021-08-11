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    首頁　>　臺北市

    法警提告討加班費 北檢敗訴確定要發加班費還要補休

    台北地檢署（圖為北檢法警室）廖姓法警提告要求給付加班費與值勤費；北高行審結，判北檢應作成處分核給廖員加班費1314元並給予補休4小時。（資料照）

    台北地檢署（圖為北檢法警室）廖姓法警提告要求給付加班費與值勤費；北高行審結，判北檢應作成處分核給廖員加班費1314元並給予補休4小時。（資料照）

    2021/08/11 16:50

    〔記者溫于德／台北報導〕台北地檢署廖姓法警認為加班費只計入「值庭期間」、「解送人犯」，導致少領加班費，提告要求北檢給付6小時加班費與執勤費共1314元。台北高等行政法院審結，判北檢應作成處分核給廖員加班費1314元並給予補休4小時；全案確定。

    判決指出，2019年6月27日，廖員請北檢就同年月6月12日下午5時30分至隔日上午8時30分、共15小時執勤時間，核給6小時加班費1314元及9小時加班費630元，總計1944元。由於北檢超過2個月時間未決定准駁，廖員向保訓會提起復審但遭駁回，提起行政訴訟。

    廖員主張，當時經北檢長官指派，他在上班時間外執行人犯解送、值庭、安全防護等本職業務，北檢應依公務人員保障法第23條規定，給予加班費、補休假或其他相當之補償；但北檢僅認「值庭期間」、「解送人犯」屬加班，其餘在機關內接受隨時指派、處理其他有關法警事務或長官交辦事項均不算，核給每小時70元值勤費。

    北檢解釋，只有值庭期間得算加班時數，未滿1小時也不得計入，廖員總計加班3小時，其餘12小時僅能核給值勤費。

    北高行依照法警執勤實施原則認定，廖員15小時值勤時間，其中6小時得請領加班費共1314元，另9小時應核給補休4小時，判決北檢應重新作成處分核給加班費、補休，至於廖員要求給付超勤補償的利息則無裡由，予以駁回。

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