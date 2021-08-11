全球進入第3波大流行 柯文哲：美國採疫情流感化策略

台北市長柯文哲今表示，當前全球正因印度變種Delta病毒而進入第三波疫情大流行，但正於暑期的8月，按理病毒活性不如秋冬時節，但目前每日新增案例數已相近去年秋冬，此情況令人擔心。（圖由台北市政府提供）

2021/08/11 16:47

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今表示，當前全球正因印度變種Delta病毒而進入第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，正於暑期的8月，按理病毒活性不如秋冬時節，但目前每日新增案例數已相近去年秋冬，此情況令人擔心；而美國、英國當前採取2劑疫苗達足夠涵蓋率後將不予管制、不影響經濟，使疫情流感化，未來也將成為各國跟進方向，但台灣疫苗涵蓋率不足，仍只能逐步解封。

柯文哲今主持北市防疫記者會指出，昨日全世界新增46萬例確診，美國的確診案例也開始上升，從全球整體疫情趨勢分析，去年北半球秋冬季為第一波疫情高峰，今年4至6月則因印度疫情大流行進入第2波高峰，甚至出現路邊燒屍體的慘況，而目前還在夏天，但卻因Delta病毒肆虐導致世界邁入第3波疫情大流行。

柯文哲認為，按理冠狀病毒活性在夏季時較低，秋冬季則較為活躍，但當前尚在8月，病毒不應當流行，然而每日新增確診數已與去年秋冬的高峰期相去不遠，此趨勢令人擔心，恐怕等到11、12月會更為嚴重。

柯文哲依照美國疫情分析，雖目前確診數上升，單日案例最高可達13萬、最少也有7萬，但因疫苗涵蓋率高，使得美國8月確診致死率降為0.47%；再從美、英、新加坡等國的戰略來看，皆採取2劑疫苗普遍施打後不管制、恢復原狀，不干擾經濟發展，儘管感染數上升但重症及死亡率未隨之提高，使疫情流感化，這也將成為未來各國跟進目標。

柯文哲說，先進國家採取不管制的前提皆是完成2劑疫苗接種，但台北市儘管第1劑疫苗涵蓋率近50%，但第2劑不到4%仍相當低，台灣整體疫苗不足，因此無法採取美國作法，只能在防疫與經濟間取得平衡，每日確診數控制在個位數下採取逐步解封，保持警戒，過程中慢慢施打疫苗提高保護力，對台灣才是最安全的策略。

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