為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    全球進入第3波大流行 柯文哲：美國採疫情流感化策略

    台北市長柯文哲今表示，當前全球正因印度變種Delta病毒而進入第三波疫情大流行，但正於暑期的8月，按理病毒活性不如秋冬時節，但目前每日新增案例數已相近去年秋冬，此情況令人擔心。（圖由台北市政府提供）

    台北市長柯文哲今表示，當前全球正因印度變種Delta病毒而進入第三波疫情大流行，但正於暑期的8月，按理病毒活性不如秋冬時節，但目前每日新增案例數已相近去年秋冬，此情況令人擔心。（圖由台北市政府提供）

    2021/08/11 16:47

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今表示，當前全球正因印度變種Delta病毒而進入第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行，正於暑期的8月，按理病毒活性不如秋冬時節，但目前每日新增案例數已相近去年秋冬，此情況令人擔心；而美國、英國當前採取2劑疫苗達足夠涵蓋率後將不予管制、不影響經濟，使疫情流感化，未來也將成為各國跟進方向，但台灣疫苗涵蓋率不足，仍只能逐步解封。

    柯文哲今主持北市防疫記者會指出，昨日全世界新增46萬例確診，美國的確診案例也開始上升，從全球整體疫情趨勢分析，去年北半球秋冬季為第一波疫情高峰，今年4至6月則因印度疫情大流行進入第2波高峰，甚至出現路邊燒屍體的慘況，而目前還在夏天，但卻因Delta病毒肆虐導致世界邁入第3波疫情大流行。

    柯文哲認為，按理冠狀病毒活性在夏季時較低，秋冬季則較為活躍，但當前尚在8月，病毒不應當流行，然而每日新增確診數已與去年秋冬的高峰期相去不遠，此趨勢令人擔心，恐怕等到11、12月會更為嚴重。

    柯文哲依照美國疫情分析，雖目前確診數上升，單日案例最高可達13萬、最少也有7萬，但因疫苗涵蓋率高，使得美國8月確診致死率降為0.47%；再從美、英、新加坡等國的戰略來看，皆採取2劑疫苗普遍施打後不管制、恢復原狀，不干擾經濟發展，儘管感染數上升但重症及死亡率未隨之提高，使疫情流感化，這也將成為未來各國跟進目標。

    柯文哲說，先進國家採取不管制的前提皆是完成2劑疫苗接種，但台北市儘管第1劑疫苗涵蓋率近50%，但第2劑不到4%仍相當低，台灣整體疫苗不足，因此無法採取美國作法，只能在防疫與經濟間取得平衡，每日確診數控制在個位數下採取逐步解封，保持警戒，過程中慢慢施打疫苗提高保護力，對台灣才是最安全的策略。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南六甲出現確診者足跡 完成清消、接觸者匡列篩檢
    2021/08/11 16:43

    台南六甲出現確診者足跡 完成清消、接觸者匡列篩檢
    新加坡不接受國外疫苗接種證書 以核酸檢測結果為準
    2021/08/11 16:41

    新加坡不接受國外疫苗接種證書 以核酸檢測結果為準

    百富x黃文章 文化傳承的一心一藝
    疫苗接種不良事件通報年輕化 指揮中心：可能與第9類全年齡開打有關
    2021/08/11 16:30

    疫苗接種不良事件通報年輕化 指揮中心：可能與第9類全年齡開打有關
    北市確診者4縣市趴趴走 台南後壁、柳營和六甲足跡公布
    2021/08/11 16:19

    北市確診者4縣市趴趴走 台南後壁、柳營和六甲足跡公布

    永慶房產南台灣上半年業績年增45%
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/11 11:42

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看
    2021/08/11 17:23

    第六輪高端疫苗16日起預約、23日開打 接種時程、線上預約方式一次看 影片

    老歌真的比較好聽？！ 美女DJ揭原因：大腦「這物質」減少
    2021/08/04 21:00

    老歌真的比較好聽？！ 美女DJ揭原因：大腦「這物質」減少 影片

    高端疫苗爭議 柯文哲嗆陳時中：執政不能這麼傲慢
    2021/08/04 17:24

    高端疫苗爭議 柯文哲嗆陳時中：執政不能這麼傲慢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播