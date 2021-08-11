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    蘇貞昌：前瞻治水投入884億 不應簡化為「環境美化」

    行政院長蘇貞昌（前）。（資料照）

    行政院長蘇貞昌（前）。（資料照）

    2021/08/11 16:44

    〔記者李欣芳／台北報導〕中南部日前豪雨成災，農作物損失慘重，在野黨立委質疑蔡政府的前瞻特別預算治水不力，僅在做「環境美化」。行政院長蘇貞昌今天下午表示，前瞻計畫水環境建設一到四期共2040億預算中，攸關全國水資源工程就佔了875億元，攸關治水的縣市管河川及區域排水整體改善，也編列了884億元，兩者合計佔「水環境建設」的86%。為了改善台灣的民眾飲水和治水，在艱難環境中辛勤工作，不該被簡化為「環境美化」。

    蘇貞昌下午在臉書表示，前瞻計畫水環境建設2040億預算中，攸關全國水資源工程就佔了875億元，用來開發各種水資源、加強水庫集水區的保育、闢建各區水資源調度的聯通幹管，以及改善離島及無自來水地區的供水問題等；而攸關治水的縣市管河川及區域排水整體改善，也編列了884億，兩者合計就佔了「水環境建設」的86%。

    蘇貞昌說，前幾天網路節目「木曜日超玩」所拍攝的「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」，就是前瞻建設「水環境建設」中的重點項目，投入預算約51億元。

    蘇貞昌直言，面對極端氣候，中央和地方會持續合作，一起面對問題、改善問題，但全國各地還有許多辛苦的工作同仁，為了改善台灣的民眾飲水和治水，在艱難的環境中辛勤工作，不該被簡化為「環境美化」。

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