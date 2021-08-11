疫苗接種不良事件通報年輕化 指揮中心：可能與第9類全年齡開打有關

指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

2021/08/11 16:30

〔記者林惠琴／台北報導〕外界關注打疫苗通報死亡是否有年輕化趨勢，不過，中央流行疫情指揮中心今天表示，不是年輕化，而是近期有通報一些年輕死亡個案，可能與開放第九類對象接種有關，包含打AZ疫苗通報死亡最年輕是26歲、莫德納最年輕是36歲，都有罕見疾病或重大傷病。

昨日疫苗接種3萬2004人次，其中AZ接種2萬7817人次，莫德納接種4187人次。截至目前為止，累計接種926萬5758人次，AZ接種619萬0634人次，莫德納接種307萬5124人次，疫苗接種人口涵蓋率37.18%，劑次人口比為每百人39.48劑。

在疫苗接種後不良事件方面，一共新增72件，其中4例通報死亡，指揮中心發言人莊人祥指出，都是接種AZ疫苗，為1女3男，年齡為53歲至87歲間，於接種疫苗後4日至49日發生。

外界關注近期接種疫苗通報死亡是否有年輕化趨勢，指揮中心發言人莊人祥說明，不是年輕化，可能與開放第九類19至64歲具有易導致嚴重疾病高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病接種有關，前一陣子該族群的全年齡層都開放，因此看到一些通報年齡較輕的個案。

莊人祥指出，目前打AZ後通報死亡最年輕是26歲，莫德納最年輕則是36歲，都有罕見疾病或重大傷病。他也提到，接種疫苗與發生死亡是時間上的關係，至於因果關係，現在還沒有看到有相關的個案。

指揮中心指揮官陳時中也強調，打過疫苗後通報死亡是時序上的關係，單獨個案不能代表年輕化，不能這樣做推論，只是一個參考。

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