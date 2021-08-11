萬華清茶館違規營業 賺400但最高可罰30萬

違規營業的清茶館內有客人上門。（記者王冠仁翻攝）

2021/08/11 16:24

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣境內疫情仍未完全平息，依照政府防疫規定，部分特定行業仍不得營業，但在台北市萬華區開設清茶館的鄭姓老闆，卻在今天上午開門營業。警方獲報前往查緝，發現現場有2名客人；原來這些客人每人上門泡茶的費用為200元，鄭姓老闆違規營業只賺了400元，未來恐面臨6萬至30萬元罰款，可說是得不償失。

北市警萬華分局龍山派出所今天上午獲報，民眾聲稱清茶館目前依規定尚未能申請復業，但西園路上卻有1家清茶館開門營業，還有客人上門。轄區警方獲報前往，發現該家清茶館內果然有2名客人，75歲鄭姓老闆也在店內。

鄭聲稱，不知道市政府尚未開放清茶館營業，他多月來沒有收入，為了生計才開門營業，讓以每泡茶收費200元的方式賺取收入。

警方雖然同情，但依防疫規定尚未開放清茶館復業，員警只好依規定蒐證，將原案依違反傳染病防治法函報市府權管機關，鄭可能將面臨6萬到30萬元的罰款。

萬華分局呼籲，疫情警戒第2級期間，請全民共同防疫，切勿以身試法，萬華分局查報違規營業及色情絕不手軟，將持續強力取締。

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