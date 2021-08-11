台北市公布2確診者足跡！多次搭捷運 到過百貨、銀行

案15907足跡。（北市衛生局提供）

2021/08/11 18:50

首次上稿 14:48

更新時間 18:50

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市昨（10日）才迎接武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例+0，今天卻新增4本土案例。台北市衛生局也公布2位確診者的公共場域活動史，其中1人多次搭乘台北捷運，還到中正、萬華區的百貨公司、銀行，另1人則兩度前往大同區餐廳。

案15907在8月10日確診，初判可能感染源尚待釐清中，個案曾於8月7日下午5點24分至5點34分到過遠東百貨寶慶店；8月9日上午9點50分至10點10分從西門站搭捷運至中正紀念堂站、轉乘至台北101/世貿站；8月9日晚間9點23分至9點43分，又從台北101/世貿站搭捷運到中正紀念堂站、轉乘回西門站。

案15907還曾於8月10日上午9點2分至9點30分，到過台灣銀行萬華分行，並於8月10日上午9點50分至10點10分，從西門站搭捷運至中正紀念堂站、轉乘至台北101/世貿站。個案去過的百貨公司、銀行已於8月10日完成清消，百貨公司8月11日停業1天；個案曾搭乘的捷運也在8月10日完成清消。

案15908在8月10日確診，初判可能感染源為家戶感染，個案曾於8月7日上午11點至晚間7點30分在易明軒庭園餐廳活動，8月9日中午12點17分至下午1點17分到過錢都日式涮涮鍋台北延平店。兩家餐廳在8月10已完成清消，並從8月10日至8月12天停業3天，餐廳截至8月23日都禁止內用，僅可外帶。

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案15908足跡。（北市衛生局提供）

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