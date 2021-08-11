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    延役不成總統府前下跪 空軍少校記1大過、14萬獎金沒了

    空軍保修指揮部李姓少校已屆滿最大服役年限，不滿軍方未核定其延役，日前著軍服前往總統府前下跪陳情，引發各界關注。對此，軍方人士今日表示，空軍已核定李姓少校1次大過做為懲處，李姓少校也已申請提前退伍，於8月16日生效。（資料照）

    空軍保修指揮部李姓少校已屆滿最大服役年限，不滿軍方未核定其延役，日前著軍服前往總統府前下跪陳情，引發各界關注。對此，軍方人士今日表示，空軍已核定李姓少校1次大過做為懲處，李姓少校也已申請提前退伍，於8月16日生效。（資料照）

    2021/08/11 13:58

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍保修指揮部李姓少校已屆滿最大服役年限，不滿軍方未核定其延役，日前著軍服前往總統府前下跪陳情，引發各界關注。對此，軍方人士今日表示，空軍已核定李姓少校1次大過做為懲處，李姓少校也已申請提前退伍，於8月16日生效。

    隸屬於空軍保修部配件總庫花蓮專業庫的李姓庫長，由於服役已滿22年，達少校最大服役年限，預計在今年11月退伍，但由於李近期向軍方申請延役遭到拒絕，因此在8月2日上午著軍服到總統府前廣場下跪陳情，曾任總統府副侍衛長的空軍督察長柳惠千少將親赴現場勸說，才結束這起事件。

    由於李姓少校之舉引發議論，以及軍譽是否受損的討論，空軍當時曾回應軍人用生命捍衛尊嚴與榮譽，李姓少校不當舉措已造成軍譽受損，對於其不當行為感到痛心與遺憾。外傳國防部長邱國正因此事而震怒，更一度傳出欲將李撤職，但此事未被軍方證實。

    軍方人士表示，針對李姓少校之事，空軍已核定記一次大過，若考績為乙等將無法領取約14萬元的考績獎金。而原訂今年11月退伍的李姓少校，也已申請提前退伍，預計8月16日生效。

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