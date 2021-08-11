台美今召開首次海巡會議 強化合作因應區域海事挑戰

海巡「嘉義艦」10日駛入花蓮港，整備後率隊參加操演。（美聯社、法新社、記者游太郎攝；本報合成）

2021/08/11 13:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國海巡署和美國海岸巡防隊於台北時間今（11）日上午召開「台美海巡工作小組」第一次視訊會議，就海上執法、打擊非法漁業活動（IUU）及聯合海上搜救等議題深入交換意見。雙方未來將定期召開會議，協調共同關切的海事議題，以強化合作因應區域海事挑戰的能力。

外交部今天發布新聞稿指出，依據台美3月25日雙方簽署的「台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，台灣與美國於台北時間8月11日召開「台美海巡工作小組」第一次視訊會議。

外交部說明，我國海巡署與美國海岸巡防隊在會中就海上執法、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動以及聯合海上搜救等議題深入交換意見。

外交部並表示，雙方同意「台美海巡工作小組」未來將定期召開會議，就共同關切的海事議題進行協調，以強化台美合作因應區域海事挑戰的能力。

外交部強調，在全球面對的挑戰日益複雜之際，台美加強在海事領域的合作，不僅代表台美進一步深化及擴大雙邊合作關係，更展現雙方共同協作採取具體行動，促進區域和平穩定。我國政府樂願與美國等理念相近國家持續推動海巡及其他海事議題的國際合作，捍衛自由、開放且以規則為基礎的國際海事秩序。

AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與駐美代表蕭美琴今年3月簽署合作備忘錄，設立海巡工作小組。（圖取自臉書）

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