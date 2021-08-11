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    「國民法官」508天後上路 司院推「帶領國家前進」形象廣告

    司法院11日表示，製播形象廣告，將在司法院的臉書平台及一些網路頻道播出。（司法院提供）

    司法院11日表示，製播形象廣告，將在司法院的臉書平台及一些網路頻道播出。（司法院提供）

    2021/08/11 12:44

    〔記者吳政峰、實習記者蔡昀真／台北報導〕司法院長許宗力力推的「國民法官」制度，將在2023年元旦上路，距今只剩508天。司法院11日表示，已完成5部子法，並製播形象廣告，將在司法院的臉書平台及一些網路頻道播出，預算約500多萬元，希望讓國民安心審判，帶領國家往前進步。

    司法院指出，11日發布的「國民法官一起開始改變」形象廣告，是由導演劉耕名率領的Bito團隊製作，從「建構國民法官帶給人民的意義」作為發想，以劇場式、一鏡到底的手法呈現了「臺灣民主憲政的發展進程」、「社會多元價值的包容並蓄」、「國民對公共事務的投入參與」以及「國民參與帶來的改變」等意念。

    許宗力表示，國民是國民法官制度的主角，只有國民的理解、認同與全心投入參與，這個制度才會有靈魂，他相當喜歡這部影片明確的主題與明快的敘事風格，可以從影片中看到在台灣這樣成熟民主法治的社會中，國民如何扮演積極的角色，帶領國家往前進步。國民願意大步走入法庭、參與審判，就會產生足夠的力量，帶來多元的意見，激發思辯，打破社會與法律專業的藩籬，不只讓司法審判的決定符合公平正義，也讓法律的適用多一分人的味道。

    司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，已針對國民法官舉辦數十場叫好叫座的專題講座及研習會等，並由全國法院進行31場實務模擬法庭，提升法官、檢察官、律師等實務工作者的專業素養。再者，透過跨院際、部會的協調溝通，積極規劃各項行政配套及照料必要措施，包括共同建置自動化檢核國民法官資格的系統設施等。

    彭幸鳴強調，國民法官制度為刑事司法審判帶來的價值，乃是引進不同背景、生活經驗的國民，使刑事審判得以站在多方立場做出更全面的價值判斷。彭幸鳴引用許宗力的話「刑事審判是裁斷『人的行為』」，關照的對象是人，要對他的所作所為做出價值判斷，宜站在多方立場去設想。

    彭認為，外界期許法官用全知觀點來做出決定，惟實際上法官的視野畢竟有限，而有著不同背景、生活經驗的國民們加入，或許能彌補這樣的不足，這就是我國需要國民參與審判的根本理由。

    彭幸鳴認為，外界期許法官用全知觀點來做出決定，惟實際上法官的視野畢竟有限，而有著不同背景、生活經驗的國民們加入，或許能彌補這樣的不足，這就是我國需要國民參與審判的根本理由。（記者吳政峰翻攝）

    彭幸鳴認為，外界期許法官用全知觀點來做出決定，惟實際上法官的視野畢竟有限，而有著不同背景、生活經驗的國民們加入，或許能彌補這樣的不足，這就是我國需要國民參與審判的根本理由。（記者吳政峰翻攝）

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