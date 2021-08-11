丈夫偷吃前女友、買房給前妻住卻懷疑她不忠 女醫師訴請離婚准了

台北市陳姓女醫師在車姓丈夫經營的醫美診所工作，雙方鬧離婚法院判准。（資料照）

2021/08/11 13:02

〔記者張文川／台北報導〕台北市陳姓女醫師，在車姓丈夫經營的醫美診所工作，丈夫疑神疑鬼懷疑她不忠，還向她朋友散佈她外遇的假消息，自己卻雇用黃姓前女友當員工、多次出國同遊，且還在住家隔壁買房子給前妻居住，毫不避嫌，陳女覺得難以忍受，訴請離婚，二審高等法院認定雙方婚姻破綻已無法回復，且可歸責於車男，判准離婚；最高法院駁回車男上訴，確定准離。

陳女另案控告丈夫與黃姓女員工侵害配偶權，請求連帶賠償100萬元，主張丈夫多次謊稱至中國青島、上海、長沙出差，實際卻是帶著黃女同遊韓國、日本大阪，並且同住一間房間，台北地院日前判車男與黃女應連帶賠償40萬元，可上訴。

據了解，陳女原本是護理師，2013年與車男結婚，應車男的要求同赴波蘭學醫，2017年返台後，陳女取得醫師資格，在丈夫開的醫美診所執業；車男有上海復旦大學醫學系學士學位，先前有過一段婚姻，與前妻所生的女兒已經成年。

陳女指控，返台後丈夫對她疑神疑鬼，甚至懷疑她「偷吃」，找徵信社跟監她，還傳訊給她的朋友說「她這一年隱瞞已婚身分，目前好像在和那對兄弟的弟弟在交往，我很無助需要你幫忙」，陳女認為丈夫無的放矢，向她朋友散佈她外遇的假消息，還懷疑她檢舉自家診所，經常在員工面前給她難堪。

不只如此，丈夫還聘僱黃姓前女友到診所工作，讓她心理大受打擊，她回娘家哭訴，雙方家長出面協調，但車男依舊故我，還和黃女出國同遊數次；陳女又指，丈夫還在住家的隔壁買了一間房子給前妻居住，她質疑丈夫「一直跟你前妻碰面不是很奇怪？不知道的人以為你的大小老婆住隔壁，享齊人之福」，但丈夫不為所動。

車男辯駁，他出資1000萬元給陳女出國深造學醫，陳女學成返國後，他也每月支付7萬元給她當生活費，沒有對不起妻子，而聘任黃姓前女友，也絕非私心，而是要借重前女友的專業，讓診所業績扶搖直上。

高院認為，車男不顧陳女反對，堅持聘用前女友，造成陳女心理受創，也不理陳女的想法，硬買房子給前妻住，缺乏尊重，應對婚姻破綻負較大責任，雙方回復婚姻生活已無望，陳女訴離有理，判准雙方離婚。車男上訴，最高法院審理後認為二審判決無誤，駁回上訴，確定准離。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法