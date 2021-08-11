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    「麟洋配」悠遊卡遭網友酸爆 留言串意外釣出李洋本尊

    麟洋配悠遊卡將開賣。（圖由悠遊卡公司提供）

    麟洋配悠遊卡將開賣。（圖由悠遊卡公司提供）

    2021/08/11 12:18

    〔記者蔡思培／台北報導〕王齊麟、李洋組成的「麟洋配」在2020東京奧運大放異彩，決賽最後壓線的決勝點「Taiwan in」更引來全民關注。悠遊卡公司也推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」套卡，不過外型引來網友討論，還被大酸完全不好看。結果留言串意外釣出李洋本尊，李洋留言說，「我覺得很可愛喔」

    悠遊卡公司今天在臉書分享「麟洋Taiwan in悠遊卡」資訊，套卡一套2張，包括王齊麟、李洋搭配Q版招牌「聖筊」，以及重現金牌戰中「Taiwan in」決勝點搭配兩人Q版人像，兩張卡面上都有親筆簽名。套卡不僅有取得兩人授權，開賣時間點也有巧思，特別選在李洋生日8月12日，粉絲搶購還可祝李洋生日快樂。

    不過許多網友看到麟洋Taiwan in悠遊卡設計卻大酸，「設計師是長輩嗎…長輩圖的既視感…無語」、「誰設計的啊？完全不好看」、「像是小學生的電腦繪圖作業」、「本來還很期待…看到這個完全感動不起來…超滅火」還有網友建議悠遊卡公司，可以與一卡通交流一下。

    不過在網友針對設計展開討論後，卻意外釣出李洋本尊，李洋留言表示，「我覺得很可愛喔！設計我們都有先看過，請大家多多支持」。李洋的留言在1個多小時就有2000多人按讚，許多網友看到都表示，「你們在場上征戰比較可愛也請繼續休息，之後開始賽事會繼續支持你們！！」、「你超可愛哦」、「我也覺得可愛」。

    李洋在留言區表示，覺得悠遊卡設計很可愛。（圖擷自臉書）

    李洋在留言區表示，覺得悠遊卡設計很可愛。（圖擷自臉書）

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