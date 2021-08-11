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    首頁　>　臺北市

    駕駛2度未打方向燈挨罰 興訟稱遇「檢舉魔人」

    一名駕駛由於未打方向燈遭檢舉，共被開出2張罰單須繳2400元；北院認為駕駛違規屬實，但考量他在1分鐘內2度未打方向燈，且空間上相距未達6公里，應屬單一違規行為，判決撤銷第2張罰單。（資料照）

    一名駕駛由於未打方向燈遭檢舉，共被開出2張罰單須繳2400元；北院認為駕駛違規屬實，但考量他在1分鐘內2度未打方向燈，且空間上相距未達6公里，應屬單一違規行為，判決撤銷第2張罰單。（資料照）

    2021/08/11 12:11

    〔記者溫于德／台北報導〕一名駕駛由於未打方向燈挨罰2400元，但他興訟稱遇到檢舉魔人，否則在不會在沒有車情況下，「像被制約的笨蛋般打方向燈給鬼看」。台北地院認定駕駛確實違規，但考量他在1分鐘內2度未打方向燈，且空間上相距未達6公里，應屬單一違規行為，判決撤銷第2張罰單，只要繳第一張1200元；可上訴。

    判決指出，去年7月26日上午8時53分至54分，駕駛從新北新店區中安大橋下匝道口時，遭後車拍下2度未打方向燈就變換車道；新北市政府交通事件裁決處依據畫面認定違規事實明確，開立2張各1200元的罰單。

    駕駛不服，透過行政訴訟強調自己遇到檢舉魔人，且沒有人能夠憑藉1、2分鐘內擷取的3張照片，回想以往發生的事實細節並提出說明；駕駛並反指後車為取得較為清晰畫面，於短短3、5秒內逼近100公尺，這種違法加速至80公里所獲檢舉資料，不應成為處罰依據，反而應該裁罰檢舉魔人。

    駕駛還強調，方向燈是打給人看，法律當然也不會要求駕駛人打方向燈給鬼看，且他駕車向來謹慎注意周遭，數十年來不曾有肇事紀錄，加上該道路是他上下班必經之路，在他掌握附近根本沒有其它車輛時，不會像被制約的笨蛋般打方向燈給鬼看。

    裁決所否認畫面經剪接，違規駕駛也不能因後車不法免除自己守法義務，且依據現行法規，一旦變換車道都要打方向燈，並要在上路前檢查方向燈是否正常，以免車禍發生，因此裁罰無誤。

    北院認為，道路交通安全規則明文規定車輛遇轉向、減速暫停、讓車、倒車、變換車道時，均應打方向燈或由駕駛伸出手提醒，而本案駕駛卻未打方向，應受罰；只是道路交通管理處罰條例也規定，違規地點相距6公里、相隔6分鐘或行駛 1 個路口以上，才可連續舉發，考量駕駛是在1分鐘內2度變換車道，且空間上相距未達6公里，撤銷第2張罰單。

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