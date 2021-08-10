法助偷拍正妹書記官裙底 北院擬處最重「解聘」懲處

黃男上週連續多天尾隨黃女偷拍其裙底風光，黃女直到8月6日才察覺異狀。（記者王冠仁翻攝）

2021/08/10 20:30

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地院刑事庭一名35歲已婚黃姓法官助理，疑似愛慕同院一名身材姣好的黃姓女書記官，竟然接連四天尾隨、偷拍其裙底風光，9日再度犯案時，當場被埋伏的員警逮獲，依妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後諭知6萬元交保，並追查有無其他受害人。黃男的所屬機關北院獲報後，立刻進行行政調查，將召開考績會處理。據悉，擬以最嚴重的「解聘」懲處。

北院正在進行行政調查，若確認黃員連續偷拍同事裙底風光的犯行屬實，將召開考績委員會，擬援用「法官助理遴聘訓練業務管理及考核辦法」第36條規定，以其「聘用期間不適任或嚴重違反相關法規」為由，「解聘」開鍘。

法官助理雖然在各法院工作，權利義務準用公務員，但屬於約聘僱人員，仍屬勞工，卻因其身分性質特殊，部份情況不適用勞基法。故黃員若不服解聘處分，應向公務人員保障暨培訓委員會申訴。若申訴被駁仍不服，則可提起行政訴訟救濟。

黃員疑愛慕同法院的黃姓女書記官，竟連續多日化身「攝狼」，趁黃女上班出捷運小南門站，在電扶梯尾隨，以手機偷拍裙底風光，黃女的同事發現告訴她，黃女因此報案，警方調閱監視器，發現黃男已連續偷拍四天，研判會再犯案，9日派員埋伏，他又動手拍偷時，被逮個正著。

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