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    首頁　>　臺北市

    「北市+0」黃珊珊開心喊跳舞 簡舒培批好大喜功：作秀

    簡舒培（見圖）說道，才一天零確診就讓黃珊珊開心到要跳舞，完全顯示出柯文哲團隊的好大喜功。（資料照）

    簡舒培（見圖）說道，才一天零確診就讓黃珊珊開心到要跳舞，完全顯示出柯文哲團隊的好大喜功。（資料照）

    2021/08/10 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市今（10）日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無本土確診案例，副市長黃珊珊開心表示「恐怕真的得跳舞了」。對此，民進黨發言人、台北市議員簡舒培則透過臉書說道，才一天零確診就讓黃珊珊開心到要跳舞，完全顯示出柯文哲團隊的好大喜功，從疫情爆發以來每天就看柯市府在政治作秀，人民都快精神錯亂。

    簡舒培表示，才一天零確診就讓副市長又跳舞又發文，完全顯示出柯文哲市府團隊好大喜功的心態，許多縣市早就常常出現「+0」了，也不見這些縣市長大幅慶祝，因為大家都知道疫情不是開玩笑，就算零確診也不代表沒有風險，該做好的疫調、匡列、篩檢、隔離等步驟，都還是要嚴格落實。

    簡舒培說道，柯文哲一開始稱「政治人物不應只追求零確診」，後又宣布啟動「同心圓清零計畫」，爆發北農群聚事件後又說不把清零當目標，結果現在黃珊珊卻因首次零確診開心到要跳舞？從武漢肺炎爆發以來，每天看柯市府政治作秀，人民都快被搞到精神錯亂了，「最該務實的人，最愛把防疫政治化」。

    簡舒培還說，零確診是大家樂見的，但這是台北市民、醫療人員及基層防疫同仁為了收拾柯市府的爛攤子所努力的成果，柯市府不覺得慚愧還沾沾自喜，而台北市的最高長官對於疫情的態度竟還如此，讓台北市的疫情還是有點堪憂。

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