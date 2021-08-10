北市泳池開放首日空蕩蕩 業者盼8/24開放打籃球

疫情趨緩，台北市開放游泳池第一天，泳客並不多。（記者蔡亞樺攝）

2021/08/10 19:56

〔記者蔡亞樺／台北報導〕全國各地游泳池配合防疫關閉將近3個月，疫情警戒降為2級後，今天首度開放游泳池，台北市12區運動中心下午開門迎客，但泳客零零星星，偌大泳池只有5、6人在水道，業者觀察不少民眾擔心疫情，仍在觀望，也盼望政府8月24日開放打籃球，畢竟年輕族群是運動人口的多數。

對此，北市體育局表示，目前泳池皆有人數限制，各運動中心及公園附設的游泳池，開放第一天狀況都還算順利，而籃球未開放是會有肢體碰撞等直接接觸，暫時不放寬，相關指引會視疫情發展逐步檢討調整。

體育局針對游泳池開放訂定相關指引，泳池、潛水池、入池前沖水區、更衣室可開放，附屬設施如淋浴間、水療池、遊戲池、三溫暖、烤箱、蒸氣室等不開放，不提供浮板、泳具、吹風機等設備。泳池容留人數每10平方公尺至多1人，使用更衣室、入池前及上岸後應全程戴口罩，未戴口罩前避免與人交談，且保持至少2公尺社交距離。

信義運動中心下午營運，業者貼心在岸邊提供透明夾鏈袋，讓泳客把拿下來的口罩及個人物品放進去，不用暴露在外面，但泳客並不多。榮星花園下午5時開放泳池，人數也是不多的情形。

信義運動中心執行長李玉琳說，泳池原本容留人數164人，配合防疫降載到37人，由電腦偵測控制人數，儘管有降載，人數還是沒有滿載，民眾還是擔心疫情，來的不多，而且來游泳的都是常客。

李玉琳表示，最大宗運動人口就是年輕族群，但2、30歲年輕人都還沒打疫苗，因此儘管開放運動，每日運動僅數十人，入不敷出、虧損大，希望政府能在8月24日開放年輕人最喜愛的籃球，也能加快年輕人施打疫苗的速度，讓年輕人更願意出門運動。

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