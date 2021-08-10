挺住了！立陶宛外交部聲明：決心與台灣發展互惠關係

我國將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，引發中國不滿宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。立陶宛外交部聲明表達遺憾，並重申立陶宛與台灣發展互惠關係的決心。（圖取自立陶宛外交部網站、路透、美聯社，本報合成）

2021/08/10 18:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛同意我國在其首都開設「台灣代表處」，引發中國不滿宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。立陶宛外交部今發布聲明，對中國舉動表示遺憾，同時重申立陶宛與台灣發展互惠關係的決心，「就像歐盟其他國家和世界上其他國家一樣」。

外交部長吳釗燮7月20日宣布，我國將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），這是我國在歐洲首個以台灣為名設立的外館，也是第一個在中國邦交國開設的「台灣代表處」；立陶宛外交部則計劃今年秋天在台北設立辦事處。此舉引發中國不滿，消息傳出將近1個月後，中國外交部今日決定要求雙方大使各自返國。

立陶宛外交部今發布聲明回應表示，立陶宛外交部已獲悉中華人民共和國外交部關於召回中國駐立陶宛大使的決定，並要求立陶宛也召回駐中大使。

立陶宛外交部說，對中方此舉表示遺憾，同時也要藉此機會重申，立陶宛尊重一中原則，而立陶宛像歐盟和世界其他許多國家一樣，決心與台灣發展互惠關係。

我國將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），引發中國不滿宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。立陶宛外交部聲明表達遺憾，並重申立陶宛與台灣發展互惠關係的決心。（路透、美聯社檔案照，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法