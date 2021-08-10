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    首頁　>　臺北市

    週三高溫可達34度！北部午後局部大雨 中南部防陣雨

    中央氣象局簡任技正伍婉華表示，南方雲系影響，明天全台天氣依舊悶熱，東南部以及午後的北部、各地山區午後容易有局部大雨。（擷取自氣象局天氣預報直播）

    中央氣象局簡任技正伍婉華表示，南方雲系影響，明天全台天氣依舊悶熱，東南部以及午後的北部、各地山區午後容易有局部大雨。（擷取自氣象局天氣預報直播）

    2021/08/10 18:01

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局簡任技正伍婉華今天（10日）下午表示，相對乾燥且穩定的太平洋高壓逐漸往西延伸，但未籠罩台灣，受南方雲系影響，明天全台天氣依舊悶熱，東南部及午後的北部、各地山區容易有局部大雨，不下雨時北部地區高溫約34度、東半部和金門高溫約32度，其他各地高溫約31度，北部、東半部局部可能發布高溫資訊。

    伍婉華說，中南部、澎湖、金門、東半部明天整天都容易有短暫陣雨或雷雨，北部以及馬祖上午有陽光，中午以後會有局部雷陣雨，而東南部以及各地山區大台北容易出現局部大雨。

    她指出，台灣南方外海的南方雲系發展旺盛，今天已經帶給屏東恆春明顯降雨，午後各地也因此出現瞬間強降雨，雙北、桃園、新竹、南投、雲林、高雄、台東等地區，今天都有出現時雨量40至60毫米的降雨，因此今也發布豪雨特報和大雷雨即時訊息。

    伍婉華表示，太平洋高壓中心在日本東南方海面，台灣明、後天依舊位於高壓邊緣，盛行南風，因此天氣悶熱。

    而週四風向略轉為西南風，所以一連好幾天中南部、澎湖、金門、東部會有斷續的短暫陣雨和雷雨，北部以及北部則是午後會有雷陣雨，屆時雨勢大小，須視未來太平洋高壓東退或西進，還有大氣分布、水氣配置都會有影響。

    伍婉華提醒，由於未來幾天天氣悶熱，提醒民眾須適時補充水分外出做好防曬，也要注意山區因仍有降雨，可能有落石、坍方或土石流發生，須特別注意。

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