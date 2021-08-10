為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    批柯文哲不斷延誤疫情 王世堅爆：北農5月底確診者上班卻不處理

    王世堅今下午在台北市議會受訪。（記者楊心慧攝）

    王世堅今下午在台北市議會受訪。（記者楊心慧攝）

    2021/08/10 17:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今天無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，終於成功加零，台北市議員王世堅批評，台北市應可以更早做好控制，但卻因台北市長柯文哲藉由疫情期間炒作聲量，延誤對疫情的判斷，像是議會早在5月下旬告知市府，北農有確診者仍在上班，但柯卻不處理，反而砲打中央。

    王世堅指出，台北市完善醫療系統及市府組織，可以更早做好控制，尤其北市民高水準、高素質，全民戒備配合政府提醒跟要求，全體市民在防疫抗議過程中，大家表現比很多地方政府都好，甚至超過中央政府，但部分首長像是柯文哲，藉由疫情期間炒作聲量，延誤對疫情的判斷。

    王世堅以北農為例，批評早在5月中下旬，議會陸續接獲陳情也告知市府，但柯文哲都不當一回事，甚至5月下旬直接說有確診者在北農上班，並轉知柯文哲召開市政會議，柯仍不處理，對照當時的對外發言都是針對政治發言，砲打中央，多數時間都在做政治考量，包括怎樣抗衡中央、拉抬聲量，以這個做主要訴求，這樣就不好。

    王世堅指出，柯文哲在防疫上有醫學專業，確實是事實，但現在疫情還在起伏中，畢竟還沒到大家能完全放下心，因疫苗問題、國外變種病毒問題，待疫情解決後，柯文哲應被社會檢討。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狂轟政院五倍券 王世堅：不是入黨就被這個黨綁架
    2021/08/10 17:29

    狂轟政院五倍券 王世堅：不是入黨就被這個黨綁架
    北市「清零」黃珊珊開心喊跳舞 王世堅：不加零就跳樓嗎？
    2021/08/10 16:58

    北市「清零」黃珊珊開心喊跳舞 王世堅：不加零就跳樓嗎？

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    曝北農抗疫關鍵 陳吉仲還原細節：要代表全台農民感謝王必勝
    2021/07/23 21:30

    曝北農抗疫關鍵 陳吉仲還原細節：要代表全台農民感謝王必勝
    北農昨篩檢2249人揪出2陽性 柯文哲：成本蠻高的
    2021/07/10 19:29

    北農昨篩檢2249人揪出2陽性 柯文哲：成本蠻高的

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    綠白合不可能！他分析背後原因：柯文哲就像過期鮮奶
    2021/07/10 00:44

    綠白合不可能！他分析背後原因：柯文哲就像過期鮮奶
    台北市匡列漏洞多！北農攤商爆：中盤接觸200多人全都沒匡列
    2021/07/04 21:55

    台北市匡列漏洞多！北農攤商爆：中盤接觸200多人全都沒匡列
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/10 09:09

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    51萬5623人8/11可打莫德納 接種順序、時程、線上預約方式一次看
    2021/08/10 17:21

    51萬5623人8/11可打莫德納 接種順序、時程、線上預約方式一次看 影片

    想運動就自己DIY！ 他改造「祖父的農場」變成健身房
    2021/08/04 11:00

    想運動就自己DIY！ 他改造「祖父的農場」變成健身房 影片

    老歌真的比較好聽？！ 美女DJ揭原因：大腦「這物質」減少
    2021/08/04 21:00

    老歌真的比較好聽？！ 美女DJ揭原因：大腦「這物質」減少 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播