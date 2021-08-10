批柯文哲不斷延誤疫情 王世堅爆：北農5月底確診者上班卻不處理

王世堅今下午在台北市議會受訪。（記者楊心慧攝）

2021/08/10 17:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今天無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，終於成功加零，台北市議員王世堅批評，台北市應可以更早做好控制，但卻因台北市長柯文哲藉由疫情期間炒作聲量，延誤對疫情的判斷，像是議會早在5月下旬告知市府，北農有確診者仍在上班，但柯卻不處理，反而砲打中央。

王世堅指出，台北市完善醫療系統及市府組織，可以更早做好控制，尤其北市民高水準、高素質，全民戒備配合政府提醒跟要求，全體市民在防疫抗議過程中，大家表現比很多地方政府都好，甚至超過中央政府，但部分首長像是柯文哲，藉由疫情期間炒作聲量，延誤對疫情的判斷。

王世堅以北農為例，批評早在5月中下旬，議會陸續接獲陳情也告知市府，但柯文哲都不當一回事，甚至5月下旬直接說有確診者在北農上班，並轉知柯文哲召開市政會議，柯仍不處理，對照當時的對外發言都是針對政治發言，砲打中央，多數時間都在做政治考量，包括怎樣抗衡中央、拉抬聲量，以這個做主要訴求，這樣就不好。

王世堅指出，柯文哲在防疫上有醫學專業，確實是事實，但現在疫情還在起伏中，畢竟還沒到大家能完全放下心，因疫苗問題、國外變種病毒問題，待疫情解決後，柯文哲應被社會檢討。

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