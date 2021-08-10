違法發出2600多件遊艇與動力小船駕照 監院糾正航港局

監察院。（記者謝君臨攝）

2021/08/10 18:30

〔記者謝君臨／台北報導〕針對交通部航港局未依法善盡督導管理之責，導致中部航務中心長期偽造遊艇與動力小船駕駛執照予申辦者，異常案件數高達2600餘件，足以生損害於航港局管理遊艇與動力小船駕駛資格的正確性，嚴重危害航海公共安全，斲傷政府信譽及形象，監察案今通過監委林國明、王麗珍、葉宜津提案，糾正航港局。

監委林國明表示，航港局中部航務中心於「海運技術人員管理系統」的使用操作權限未受限制，系統設定也無控管與防呆機制，書面審核程序形同虛設，衍生不肖人員違法妄為的可趁之機。

又，海技系統與「小額支付平台」間欠缺相互勾稽及交叉比對機制，無法連動檢核資料，肇致中部航務中心承辦人利用相關作業漏洞及職務之便，長期偽造遊艇與動力小船駕駛執照予申辦者，異常案件數高達2600餘件。

糾正案文指出，航港局「遊艇或動力小船駕駛執照之異動登記及換、補發作業」僅是概要性說明，中部航務中心辦理遊艇與動力小船駕駛執照之核、換、補發，未列管申請案件文號，也無落實複核程序，且無管制空白駕駛執照紙本領取數量與機關鋼印，覆核及控管機制有嚴重疏漏，無從確保發照的正確性，違失重大。

而航港局未能建立發照的標準作業程序，以供各航務中心依循辦理，未善盡督導管理之責，也已嚴重失職。

另，航港局為使組織調整的接管機關檔案移交作業及業務運行順遂，避免重要檔案散佚或誤毀，檔案保存年限為10年，因此該局自2012年3月成立以來，尚無法辦理檔案銷毀作業，但中部航務中心竟未善盡保存檔案及管理監督之責，導致數千件遊艇與動力小船駕駛執照申請案資料遭承辦人私自銷毀，無法挽回，也已違反檔案法的規定，實屬具體違失。

糾正案文另指出，航港局自2013年執行內部控制的監督機制起，未曾將遊艇或動力小船駕駛執照相關作業列入稽核事項，復無督促各航務中心落實自主管理，使發證異常狀況存在多年，且怠忽檔案管理，內控制度嚴重失靈，未能發揮應有的作用，危及航海公共安全，核有重大疏失。此外，所屬單位未能落實定期職務輪調，造成機關廉政風險，也有缺失。

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