為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    違法發出2600多件遊艇與動力小船駕照 監院糾正航港局

    監察院。（記者謝君臨攝）

    監察院。（記者謝君臨攝）

    2021/08/10 18:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對交通部航港局未依法善盡督導管理之責，導致中部航務中心長期偽造遊艇與動力小船駕駛執照予申辦者，異常案件數高達2600餘件，足以生損害於航港局管理遊艇與動力小船駕駛資格的正確性，嚴重危害航海公共安全，斲傷政府信譽及形象，監察案今通過監委林國明、王麗珍、葉宜津提案，糾正航港局。

    監委林國明表示，航港局中部航務中心於「海運技術人員管理系統」的使用操作權限未受限制，系統設定也無控管與防呆機制，書面審核程序形同虛設，衍生不肖人員違法妄為的可趁之機。

    又，海技系統與「小額支付平台」間欠缺相互勾稽及交叉比對機制，無法連動檢核資料，肇致中部航務中心承辦人利用相關作業漏洞及職務之便，長期偽造遊艇與動力小船駕駛執照予申辦者，異常案件數高達2600餘件。

    糾正案文指出，航港局「遊艇或動力小船駕駛執照之異動登記及換、補發作業」僅是概要性說明，中部航務中心辦理遊艇與動力小船駕駛執照之核、換、補發，未列管申請案件文號，也無落實複核程序，且無管制空白駕駛執照紙本領取數量與機關鋼印，覆核及控管機制有嚴重疏漏，無從確保發照的正確性，違失重大。

    而航港局未能建立發照的標準作業程序，以供各航務中心依循辦理，未善盡督導管理之責，也已嚴重失職。

    另，航港局為使組織調整的接管機關檔案移交作業及業務運行順遂，避免重要檔案散佚或誤毀，檔案保存年限為10年，因此該局自2012年3月成立以來，尚無法辦理檔案銷毀作業，但中部航務中心竟未善盡保存檔案及管理監督之責，導致數千件遊艇與動力小船駕駛執照申請案資料遭承辦人私自銷毀，無法挽回，也已違反檔案法的規定，實屬具體違失。

    糾正案文另指出，航港局自2013年執行內部控制的監督機制起，未曾將遊艇或動力小船駕駛執照相關作業列入稽核事項，復無督促各航務中心落實自主管理，使發證異常狀況存在多年，且怠忽檔案管理，內控制度嚴重失靈，未能發揮應有的作用，危及航海公共安全，核有重大疏失。此外，所屬單位未能落實定期職務輪調，造成機關廉政風險，也有缺失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    32年前用地徵收案違失 監院糾正公路總局、桃市府及內政部
    2021/07/08 21:28

    32年前用地徵收案違失 監院糾正公路總局、桃市府及內政部
    試卷竟有答案？遊艇及動力小船考照出包 監院糾正航港局
    2021/04/13 18:54

    試卷竟有答案？遊艇及動力小船考照出包 監院糾正航港局

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    國道超載車輛3成未取締開罰 監院糾正交通部、警政署
    2021/03/09 19:55

    國道超載車輛3成未取締開罰 監院糾正交通部、警政署
    「救難教父」涉偽造證書、違法授證 消防署未查被監院糾正
    2020/12/15 17:36

    「救難教父」涉偽造證書、違法授證 消防署未查被監院糾正

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/10 09:09

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    51萬5623人8/11可打莫德納 接種順序、時程、線上預約方式一次看
    2021/08/10 17:21

    51萬5623人8/11可打莫德納 接種順序、時程、線上預約方式一次看 影片

    想運動就自己DIY！ 他改造「祖父的農場」變成健身房
    2021/08/04 11:00

    想運動就自己DIY！ 他改造「祖父的農場」變成健身房 影片

    老歌真的比較好聽？！ 美女DJ揭原因：大腦「這物質」減少
    2021/08/04 21:00

    老歌真的比較好聽？！ 美女DJ揭原因：大腦「這物質」減少 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播