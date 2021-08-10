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    江啟臣：17日登記競選連任黨主席 不能說國民黨沒任何進步

    國民黨主席江啟臣今指出，將於17日正式登記為黨主席選舉候選人後，就會立即請假參選。（國民黨提供）

    國民黨主席江啟臣今指出，將於17日正式登記為黨主席選舉候選人後，就會立即請假參選。（國民黨提供）

    2021/08/10 18:04

    首次上稿 17:46
    更新時間 18:04

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今天傍晚接受廣播節目專訪時指出，他將於17日正式登記為黨主席選舉候選人後，就會立即請假參選，未來將由中常委互推1位代理會議主席主持中常會。

    對於競爭對手、前國民黨主席朱立倫日前曾說，如果現在黨中央做得好，就輪不到他出來參選，江啟臣表示，對他個人可以做批評，但不應該批評其他的黨務同仁，他並強調，黨的很多工作不可能完美，一定會引起批評，但該改的就改，況且去年3月9日他上任至今，不能說黨沒有任何進步，國民黨的民調支持度從當初只有12%，如今已達到23.4%，民進黨則是從去年的40%至今掉到只有20%出頭。

    至於黨內人士批評自己弱勢，江啟臣說，他的政治輩份與經歷確實沒有黨內資深者多，自己是補選黨主席，也有先天上的結構問題，因此如果所謂的弱勢，指的是資歷，他會承認，但他是在逆境中承擔責任，並且嘗試改變，當初上任提出推動的5大改革面向，目前起碼已有60%都已經做到了。

    江啟臣指出，去年自己才剛補選上黨魁，黨內有很多人不知道他還能幹多久，只是一個「救援投手」，如果這次連任成功，他就會是「先發投手」，情況不一樣，大家對他的期待也會不一樣。

    江啟臣表示，國民黨在去年有4000位左右的40歲以下青年入黨，今年每10個入黨者有4成是40歲以下，黨員結構已經在改變，但國民黨在量的改變之前，必須要做質的改變，也就是核心價值理念，他過去發現有很多黨員不清楚自己加入國民黨的核心價值理念是什麼，最重要的價值就是中華民國。

    江啟臣說，不排斥未來所有候選人一起辯論，只要能有助於表述立場，大家把問題講清楚，他並保證自己會參選到底，給黨員一個選擇，同時他也強調自己帶領國民黨1年多，已經走在正確道路，國民黨要延續正確的改革，選他就是選一個未來性，更重要的是這段時間他已經做出成績，把國民黨從谷底帶出來。

    至於主持人說國民黨智庫連勝文似乎已幫朱立倫統合軍系選票，他則說，任何一種選舉，都要等選票開出來以後才會知道，黨內各方票源他都會積極爭取。

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