罷免案第一階段達門檻 林昶佐：尊重

無黨籍立委林昶佐。（資料照）

2021/08/10 17:35

〔記者吳書緯／台北報導〕中選會今宣布，罷免領銜人鄭大平發起台北市第5選區萬華、中正區無黨籍立委林昶佐罷免案，第一階段提已達法定提議人數，將通知領銜人於60天內徵求連署；林昶佐今天下午得知後簡短回應，「對此表示尊重」，他強調，現在最重要的還是繼續謹慎防疫、並且推動振興、逐步讓經濟復甦。

林昶佐在這次疫情中，被部分人士認為沒有幫選區民眾發聲，因此被發起罷免，除了台北市無黨籍議員鍾小平和領銜人鄭大平發起罷免，罷免林昶佐團體「清林散昶」也在日前向中選會提交提議人名冊，由領銜人團中的周世雄作為領銜人提交罷免案。

中選會今天也決議，針對同一公職人員所提之罷免案，如已有一案經依法宣告成立，尚在進行中之罷免案，將公告停止進行。

在中選會今天尚未宣布罷免案第一階段達門檻前，林昶佐今天出席西門町老店聯合振興活動記者會時，也被問到罷免相關議題，仍也是一貫的回應基調，表示現在最重要的還是把防疫、振興做好，這是民眾最關心的事情，「業績成長比較重要」。

而出席記者會的西門町「上海老天祿滷味」老闆蔡清國對此表示，若是問他的話，他認為林昶佐不該被罷免，自從林當選後，他時常來關心商圈的生意狀況，疫情剛開始時，林也有致電關心相關狀況，「我們是生意人，只要委員有關心，我們就很滿足了」。

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