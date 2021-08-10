屏東佳冬鄉長龔日光貪污300萬 監院12票全數通過彈劾

屏東縣佳冬鄉鄉長龔日光涉貪，監察院今以12票全數通過彈劾。（資料照；本報合成）

2021/08/10 17:31

〔記者謝君臨／台北報導〕屏東縣佳冬鄉鄉長龔日光，利用佳冬鄉公所於2015年辦理「玉光國小通學步道改善計畫委託設計監造案及工程案」、2016年「佳冬國中公共通行空間改善計畫委託設計監造案及工程案」、2018年「佳冬鄉文化一路工程案」的機會，期約協助廠商得標後共收賄301萬9000元，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，監察院今以12：0全票通過彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

監委施錦芳、林郁容調查發現，龔日光為圖個人不法利益，透過其任職鄉公所技工的堂弟居中牽線聯繫，期約協助廠商得標後收受賄賂。

施錦芳表示，本案緣於屏東縣麟洛鄉前鄉長李新煌於2014年12月卸任後投資某公司，與該公司實際負責人謀議，希望承作2015年「玉光國小通學步道改善計畫委託設計監造案及工程案」，委由李新煌至佳冬鄉公所拜訪龔日光，向龔表達可由所屬公司協助撰寫申請工程預算計畫書，協助佳冬鄉公所爭取預算補助。

施說，李新煌並承諾，將來若由他所屬公司得標，將支付得標金額一定比率（設計監造20%、工程15%）的工程賄賂，經龔日光首肯，而後李所屬公司得標後，龔計收取2案賄賂共173萬7000元（設計監造36萬元，工程137萬7000元）。

李新煌因另涉他案，監院於2020年2月已通過彈劾，並於同年3月11日經原公務員懲戒委員會（現為懲戒法院）判決撤職，並停止任用2年。

此外，龔日光也利用佳冬鄉公所辦理2016年「佳冬國中公共通行空間改善計畫委託設計監造案及工程案」、2018年「佳冬鄉文化一路工程案」的機會，與有意承攬的廠商期約得標金額一定比率的行賄條件，協助廠商得標後收賄，事後收取2案賄賂共128萬2000元（佳冬國中設計監造28萬元，文化一路工程100萬2000元）。

施錦芳指出，龔日光所為，為圖個人不法利益收賄總計301萬9000元，違反公務員服務法、政府採購法、採購評選委員會組織準則及公務員廉政倫理規範等規定，敗壞官箴，情節重大。核有公務員懲戒法應受懲戒事由，因此依憲法及監察法規定提案彈劾通過，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

屏東縣佳冬鄉鄉長龔日光涉貪，監察院今以12票全數通過彈劾。（資料照）

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