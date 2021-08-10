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    疫情衝擊各行業 軍公教明年調薪機率低

    受到本土疫情衝擊，行政院長蘇貞昌核定明年軍公教調薪機率低。（資料照）

    受到本土疫情衝擊，行政院長蘇貞昌核定明年軍公教調薪機率低。（資料照）

    2021/08/10 17:34

    〔記者李欣芳／台北報導〕受到本土疫情衝擊各行各業的新變數影響，明年軍公教調薪的機率大為減低。行政院目前大致已編妥明年度中央政府總預算案，並未編製軍公教加薪的預算。儘管明年軍公教是否調薪，將由政院另行政策決策，但因疫情的大環境所影響，明年調薪的機率低。行政院人事行政總處迄今也未召開軍公教待遇審議委員會，人事總處官員今天表示，目前無開會的急迫性。

    民進黨立院黨團書記長羅致政認為，現在各行各業苦哈哈，多數民眾因本土疫情的衝擊收入減少，他個人對明年軍公教調薪持保留態度。

    人事總處表示，因疫情警戒的影響， 軍公教待遇審議委員會一直無法召開，行政院明年度中央政府總預算案將在8月底以前由政院通過送請立院審議，原則上人總有關軍公教明年是否調薪的建議案，在本月下旬前後呈報行政院即可。

    今年首季經濟成長率高達8.16％，行政院長蘇貞昌原本在5月上旬表示會慎重考慮軍公教明年是否調薪，據悉，因後來三級警戒長達2個多月，衝擊各行各業，儘管目前疫情警戒已由三級警戒降為二級警戒，但仍有部分行業無法恢復營業。

    羅致政日前指出，明年軍公教若要調薪，要考量能帶動民間企業的進一步調薪，但當前因疫情的衝擊，他對軍公教明年若調薪能否帶動民間調薪，打了一個很大的問號。

    羅致政表示，在這次本土疫情對各行各業的衝擊中，以對軍公教人員的衝擊最小，甚至可說完全沒有衝擊，除非明年軍公教調薪能全面帶動民間企業調薪的效果，否則他是持保留態度。

    人事總處表示，人總未來邀集會議時，將會參考消費者物價指數變動、民間企業薪資水準、經濟成長率、平均每人國民所得、政府財政收支狀況等5大指標進行綜合評估，做出明年軍公教是否調薪的建議案，再呈報行政院做最後的決策拍板。

    黨政人士說，行政院也要考量若編列明年軍公教調薪預算，送到立法院審議時，可能遭到在野黨立委質疑，不少民眾收入減少，軍公教卻要調薪，相關問題仍待政院做綜合性的評估。

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