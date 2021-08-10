郵輪跳島8/18再出發？ 觀光局：未許可前不得販售

隨著疫情趨緩，台帛旅遊泡泡可望重啟，星夢郵輪「探索夢號」跳島遊程也已開賣。（交通部航港局提供）

2021/08/10 23:59

首次上稿 15:11

更新時間 23:59

〔記者陳心瑜／台北報導〕國內疫情警戒標準已降二級兩週，主打「類出國」的星夢郵輪「探索夢號」考量防疫持續停航，卻有旅行社開賣8月18日出發的「探索夢號」遊輪三天跳島遊程，引發質疑。航港局強調，今年6月後即未核定跳（環）島相關航程；觀光局則表示，未經特許的航線遊程不得販售，要求下架。

交通部觀光局回應，為避免衍生消費糾紛，去年12月8日已發函給各旅行社業者，要求不得廣告販售未經航政主管機關特許航線的國內跳島遊輪航程，旅行社於網路販售探索夢號遊程，可依《發展觀光條例》第55條第3項，得令限期改善或處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

航港局解釋，將依目前指揮中心公布之通案性原則，並與業者共同研商訂定可行、妥適的探索夢號郵輪復航防疫措施，後續須提報請指揮中心審查，並配合其專業及綜合考量，研議開放復航時程。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍認為，探索夢號已取得航權，停航期間也停泊在基隆港，本來就是合法的交通工具，若未能如遊輪公司預期於18日復航，團費可全額退費，保障旅客權益，目前預計最快是8月底至9月間。

他認為，遊輪搭載上千人，防疫是復航重點，已建議遊輪公司比照機場出入境規範，不是只有量體溫或調查TOCC，可加強要求登船旅客72小時陰性證明，甚至船員都要求施打完兩劑疫苗，船員也要固定兩週一次PCR檢測，確保登船後安全無虞，也保護外島金門、澎湖縣府民眾安全。

游國珍說，雖然探索夢號遊程已經開賣，但進單速度很慢，尚無明顯進展。

探索夢號為類出國行程，航程長度涵蓋2至4晚，以基隆港為母港出發，夏天可跳島遊澎湖、金門、馬祖等外島，冬天則以環島航程為主。

同樣未正式重啟，為何旅行社可開放預購「台帛旅遊泡泡」產品？觀光局解釋，差別在於台帛間直飛航權從未中斷，而探索夢號國內航權需經過特許，但跳（環）島相關航程今年6月後就沒再核定。

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