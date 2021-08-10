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    首頁　>　臺北市

    北市公布10違規飲冰品 春水堂、清原都上榜

    春水堂南港店的觀音凍飲驗出生菌數超標。（圖由北市衛生局提供）

    春水堂南港店的觀音凍飲驗出生菌數超標。（圖由北市衛生局提供）

    2021/08/10 12:25

    〔記者蔡思培／台北報導〕炎夏是冰品、飲料消費旺季，台北市衛生局今公布手搖飲冰品、食用冰塊及配料稽查結果，共有10件飲冰品不符衛生標準，其中也包括春水堂、清原等知名店家。

    衛生局這次抽驗144件飲冰品，包含咖啡、茶飲料、冰品及食用冰塊，針對生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌等衛生指標菌檢驗，初抽有19件不符規定，在通知業者限期改善後，複抽仍有10件產品不符規定。

    衛生局指出，十杯內湖店的12號金萱驗出大腸桿菌群超標、春水堂南港店的觀音凍飲驗出生菌數超標、其實豆製所大葉高島屋店的豆乳霜淇淋驗出生菌數超標、鶴茶樓中正寧波西店的鶴頂紅茶驗出生菌數與大腸桿菌群超標、清原芋圓台北景美店的熟成紅茶也驗出大腸桿菌群超標。衛生局表示，不符規定業者會違反食品安全衛生管理法，會被罰3萬元至300萬元罰鍰。

    衛生局指出，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多雖不是食品中毒病原菌，不至於影響身體健康直接致病，卻顯示產品衛生狀態不良。衛生指標菌若超標，代表製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

    衛生局也提醒民眾選購飲冰品時最好多觀察現場製作販售場所環境衛生、盛裝容器之清潔、有無病媒出沒及冰品原料有無加蓋。衛生局也呼籲業者重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等管理，從業人員要重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒。

    清原芋圓台北景美店的熟成紅茶驗出大腸桿菌群超標。（圖由北市衛生局提供）

    清原芋圓台北景美店的熟成紅茶驗出大腸桿菌群超標。（圖由北市衛生局提供）

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