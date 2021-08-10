別當「滅蕨師太」 林試所傳授養蕨撇步

水生蕨類田字草可用水族缸栽植。（林試所提供）

2021/08/10 12:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕近來不少民眾許多在家中或是辦公桌上擺放綠化植物，在光線不足的室內也能生長良好的蕨類也是近來綠化的新寵兒，但很多人買了蕨類植栽後因為不懂如何照顧，甚至過度澆水最後成為「滅蕨師太」，農委會林試所指出，新手可以先從容易照顧的蕨類如水蕨、台灣水韭、田字草入手。

林試所指出，很多人到花市買了蕨類後，可能因為不熟悉照顧方法，往往沒幾天原本生機蓬勃的蕨類就開始枯萎落葉，若要成為照顧蕨類的綠手指，不妨先從容易照顧的蕨類開始，像是水蕨、台灣水韭、田字草這3類水生蕨類，只要照一般魚缸水草培養即可。

林試所指出，水生蕨類容易照顧，繁殖也相對簡單，例如剪下水蕨老葉浸泡在水裡，2週後會開始抽長出新的植株，或是孢子培養出新的下一代幼苗台灣水韭肥大的球莖頂端產生的分叉球莖會互相分離，形成獨立植株；台灣水韭孢子沉在濕潤土壤的表面，便有產生小苗機會；田字草的長長走莖，擴張族群；雖然田字草也可產生孢子，但卻很少被見到。

蕨類普遍喜濕耐陰，不過也有1%的蕨類可耐乾燥，即植物體含水率在低於10%下，在復水之後短期內可恢復活力正常生長，耐乾燥蕨類常被戲稱為最適合懶人栽植，林試所蕨類研究團隊最新研究證實，萬年松、細葉碎米蕨、台灣粉背蕨等本土物種正是不折不扣的耐乾燥蕨類。

萬年松又稱九死還魂草，誠如其名，在乾燥休眠後，還可甦醒過來，枝葉平舖在潮濕的水苔上，可冒出出密密麻麻的不定芽進行繁殖，吸引許多人士來養這相當獨特的蕨類。細葉碎米蕨是著名的攀岩高手，常生長於岩壁的縫隙中；台灣粉背蕨密被白色蠟粉，則具有防止水分喪失及防曬的功能。

大多數蕨類防止水分喪失的功能，不如開花植物，因而偏好潮濕環境生長，但若不想要室內發霉，可選擇一些不需太常澆水的抗旱蕨類，像是杯狀蓋骨碎補、海岸星蕨、山蘇花。杯狀蓋骨碎補生長在樹上已讓它適應於不定期的乾旱環境，根莖上密被白色鱗片宛如兔腳，市售商品名因以命名兔腳蕨；而海岸星蕨顧名思義生長在海岸邊，葉子表面厚厚一層的角質層，令人直呼光彩奪眼。民間常食用的山蘇花不僅一道菜，也是室內重要觀賞蕨類之一。

林試所表示，另外也可以參考19世紀維多利亞時代英國蕨類狂熱者，打造一個華德箱（Wardian case），一個由玻璃製成的小溫室，將蕨類栽種在裡頭，就可以避免室內都要維持一定濕度的困擾。

台灣原生蕨類多達8百多種，可將台灣蕨類多樣性融入生活之中。（林試所提供）

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