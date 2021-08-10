警消醫護加油棧變漏油棧？北市聯醫工會控三大問題

台北市立聯合醫院企業工會指控聯合醫院，警消醫護加油棧有「當天才能住」、「綠區不能住」、「惡意刁難申請者」等三大問題。（記者蔡思培攝）

2021/08/10 11:54

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市從去年推出「警消醫護加油棧」，提供台北市警消醫護每晚1600元入住優惠。不過台北市立聯合醫院企業工會指控聯合醫院，以災害準備金不足為由，處處限制醫護入住，且員工要入住有「當天才能住」、「綠區不能住」、「惡意刁難申請者」等三大問題，讓加油棧變成漏油棧。聯醫表示，災害準備金相關經費不足會與市府積極爭取。

聯醫工會理事長郭蕢瑩指出，警消醫護加油棧提供醫護人員疫情期間的公費住宿，市府原承諾全體聯醫員工均可申請入住，聯醫7月卻限縮資格，只有「當日照護疑似確診病患或有採檢工作者」才可入住。郭指，北市聯醫的說法是市府「災害準備金」將用畢，目前都由聯醫自行吸收墊款，造成醫院極大成本壓力，只好先自行缩減入住人數。工會質疑，聯醫應向政府反映壓力，而非把壓力轉嫁基層員工。

工會質疑，聯醫規定「當天照護疑似確診病患或有採檢工作才能住宿」是無視醫療第一線的變動與複雜，反而可能導致醫護人員將病毒帶進社區。醫療人員長期處於隨時有確診病患入住的可能性中，若只有確定接觸到確診者後才能住，就喪失防堵病毒作用，且第一線醫療人員多為輸排班、休息日分布零碎，若從旅館「搬進搬出」，會錯失政策「防止病毒進人傳播至社區」的原意。

工會也指，目前花博疫苗接種站、門診、一般病房的醫護員工被認定「低風險」、「綠區」，因此無法申請住宿，但這些同仁每天接觸的病患與民眾多又廣，可能接觸到未診斷確診者。工會表示，常有門診護理師接到簡訊通知「您今日上午接觸的病患稍早已確診，請配合疫調」，各院區也都有發生一般病房的病患「陰轉陽」的案例。

工會也指控聯醫惡意刁難申請者，像是主管造謠申請住宿補助的人「睡掉全院的獎勵金」或是「申請住宿的人要扣續效獎金」。且承辦人前一天告訴申請者是否通過審核，可能讓住宿者不安，隨時擔心是否要收行李離開，甚至有人上班前一刻才獲通知審核未過，只好自費多住一天，下班後再去收行李。且申請警消醫護加油棧的聯醫員工要先自行墊款，核銷撥款等待期長達1、2個月。

工會質疑，警消醫護加油棧在今年5月疫情嚴峻時發揮重要作用，現在疫情趨緩，市府與聯醫高層卻把醫療人員當成用過即丟的免洗筷，甚至將仍在進行防疫工作的醫護人員，從公費旅館中逐出，對照疫情嚴峻時總被稱呼「防疫英雄」，既諷刺又心寒。工會呼籲市府確認警消醫護加油棧經費足夠、並付款給聯醫，聯醫也應取消不合理的住宿資格的限制，停止對申請住宿者者的刁難與抹黑。

聯合醫院表示，警消醫護加油棧今年截至7月底，已入住近2萬人次，聯醫去年至今年7月已申請北市府災害準備金2656萬元，災害準備金相關經費不足會與市府積極爭取，目前又超額300、400萬元。聯醫強調，警消醫護加油棧從去年至今從來沒限縮，只是工會使用有誤解，過去疫情期間疫苗施打率不足同仁辛苦，所以有些院區稍微放寬，讓門診同仁入住。

對於員工擔憂把病毒帶回家，聯醫強調，員工PCR報告結果當天就會出爐，只要有接觸到疑似確診者，都會從寬提供入住，且目前醫護人員第二劑施打率已達約7成。

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工會呼籲市府確認警消醫護加油棧經費足夠、並付款給聯醫，聯醫也應取消不合理的住宿資格限制。（記者蔡思培攝）

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