今年估虧50~80億 北捷董座：員工沒2.4個月績效獎金

台北捷運員工今年少了2.4個月績效獎金。（資料照）

2021/08/10 11:20

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲自爆台北捷運今年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情恐虧損50億至80億元；近期則有北捷員工向台北市議員簡舒培陳情，指北捷員工薪資結構一部分的2.4個月績效獎金，將因虧損領不到，員工估算年收少15至20％，簡說，虧損是台北市政府造成，柯卻不顧自己勞工，太糟糕！北捷董事長李文宗證實，按規定今年將會沒有2.4個月，仍要依法行政。

北捷員工超過1萬人，北捷獎金發放要點，員工獎金包括年終獎金1個月、考績獎金平均1個月，以及績效獎金是依稅前盈餘目標為基準，若達稅前純益目標1成，可領2.4個月績效獎金，達到稅前純益目標就領1.2個月績效獎金，若未達目標，則依達成率的比率發給。

簡舒培表示，北捷今年7月虧損23億元，至12月推估達50億元，導致幾乎沒有什麼條件發績效獎金，員工估計年收減少15%至20%，績效獎金長期是員工薪資一部分，柯文哲正在規劃紓困計畫，卻讓自己勞工遇到減薪狀況，自己勞工都無法顧，還要怎樣顧到一般勞工？且虧損是台北市政府造成的，努力員工的權益不該被犧牲。

簡舒培認為，其實有解套方案，即北捷每年須編列41億元重置基金、15億元自償金預算給市庫，但受疫情影響北捷賺不了這麼多錢、載客量降低，可考慮讓2筆預算今年緩繳，或是延後至明年繳，使得北捷稅前盈餘可達條件，對員工發2.4個月獎金。

李文宗說，按照規定北捷今年將會沒有2.4個月績效獎金，員工有疑慮，也有高階主管說明年可能繳不出房貸了，他尊重員工意見、抱怨，可是沒有辦法，還是要依法行政，如果要改變遊戲規則，則還需要討論，而現在北市府內部還沒討論到北捷績效獎金問題。

至於北捷是否緩繳重置基金以舒緩財務一事？李文宗說，這不是只有北捷、北市府單方面就可決定，也要考慮社會大眾怎麼看；而上周確實有開會，並拜託各單位及幕僚評估，希望至少延繳，因損益表呈現今年會虧53億至80億元，且狀況很可怕，現金流的損失大於損益表的數字。

簡舒培批，現在不好好討論解套方案，就是犧牲同仁平時努力；北捷為了商業及大化，可以使命必達，將旗下沒有旅館證的北投會館非法營業，官員為了市長作秀平時也使命必達，年底快到了，現在卻對員工說依法行政，太糟糕了！

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