北市「清零」黃珊珊跳舞？ 民進黨團：希望她每天都能跳

立法院民進黨團今舉行線上記者會回應輿情，由黨團書記長羅致政（中）、副幹事長黃世杰（右）、立委鄭運鵬（左）共同說明。（記者謝君臨翻攝）

2021/08/10 11:10

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今早於臉書報喜訊，稱今日北市無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，開心喊到「下午開疫調會議時，恐怕真的得跳舞了」，但隨後又刪文。對此，立法院民進黨團表示「恭喜」，強調北市若無法清零，那台灣也難以清零，希望黃珊珊不只今天跳舞，以後每天都能跳舞。

民進黨團今舉行線上記者會回應輿情，由黨團書記長羅致政、副幹事長黃世杰、立委鄭運鵬共同說明。

針對北市「清零」一事，鄭運鵬首先恭喜北市府及台北市民，在5月中疫情爆發以來，第一次達到清零的目標。鄭說，剛發現黃副市長已刪文，本來她是寫今天完成清零任務，可以興奮到跳舞了。

對於刪文舉動，鄭運鵬指出，過去這2個月以來，其實各縣市尤其是中南部還有北部各都市，陸續都有達到清零，但提早宣布不符過去慣例，黃珊珊可能基於尊重慣例才刪文，但可見北市府對於第一次、第一天達到清零目標非常高興，我們祝福他們，也希望北市、新北一起努力，繼續維持這樣的目標。

鄭運鵬說，疫情的控制，尤其是完成清零，是全國國人的共同願望，再次祝福，不過由指揮中心下午2點公布的慣例，希望各縣市政府高興歸高興、興奮歸興奮，還是能維持下去。

鄭運鵬表示，黃珊珊之所以會這麼高興，應該也是和6月16日時，台北市長柯文哲公開說，就算沒疫苗，北市也能達成清零目標，不過多少也延誤了。

羅致政則說，我們很高興，畢竟遲到總比不到好，終於北市等到清零，因為我們知道，若北市沒清零，台灣也難以清零，希望黃珊珊不是今天可以跳舞，以後每天都可以跳舞，全台灣就可以維持疫情控制的狀況。

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