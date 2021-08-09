赴美打疫苗「8人返台確診」 醫護感嘆：未必會是較好的選擇

醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」直言，以台灣目前的疫情狀況，特地出國打疫苗未必會是比較好的選擇。（本報合成）

2021/08/09 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自5月爆發嚴重本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，許多人特地遠赴美國施打疫苗；台北市長柯文哲9日指出，北市7月有8例曾到美國接種疫苗、返國確診的案例。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」直言，以台灣目前的疫情狀況，特地出國打疫苗未必會是比較好的選擇。

柯文哲9日主持北市防疫記者會表示，統計7月北市共有8例赴美施打疫苗卻確診案例，1、2個月前，因台灣打疫苗較為麻煩，所以許多有錢人特地搭機前往美國打疫苗、台灣飛美班機班班客滿，單從北市赴美施打疫苗後回台確診仍有8例，顯示為數不少，目前台灣已較為安全，這陣子若為打疫苗而特地去美國實在「沒必要」。

對此，「MedPartner 美的好朋友」也發文指出，這其實可以預期，美國疫情其實算嚴重，打完疫苗要有保護力，至少要兩週，完整打完兩劑要待到一個月，「在疫情嚴重的地方生活一個月，其實風險一定比在台灣大很多，所以台灣人以現在的疫情狀況，特地要出國打疫苗，其實未必會是比較好的選擇。」

「MedPartner 美的好朋友」直言，雖然台灣的疫苗供給雖然還不足夠，但相對疫情也是穩定，除非是真的有很特別的需求，不然在國內做好個人防疫，等到自己排到疫苗的時間，還是相對安全。

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台北市長柯文哲9日指出，北市7月有8例曾到美國接種疫苗、返國確診的案例。示意圖與本新聞無關。（資料照）

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