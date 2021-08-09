這款「攝狼」！先送老婆上班 法官助理下一秒趕著偷拍女書記官

黃姓法官助理連續4天鎖定黃女偷拍，最後被警方埋伏抓個正著。（紅圈處）。（本報合成）

2021/08/09 22:03

首次上稿 20:07

更新時間 22:03 （新增交保後照片）

〔記者王冠仁／台北報導〕台北地方法院刑事庭黃姓法官助理今天因涉嫌偷拍同事、黃姓女書記官而遭警方逮捕，警方還發現他早在8月3日起就連續4天鎖定黃女偷拍。更誇張的是，黃男不僅已婚，他今早還先由住處陪妻子一起搭捷運在西門站下車、送妻子去上班後，下一秒就走到小南門站，在該處等待黃女現身進一步偷拍，行徑相當誇張。

據了解，這名黃姓法官助理已婚，近來與妻子相處沒有異狀；由於他妻子上班地點在西門站附近，他幾乎每天早上都從住處，跟妻子一起搭捷運到西門站，先送妻子去上班後，再前去台北地院工作。

今天早上黃男跟妻子依舊一起搭捷運到西門站，他先送妻子上班，隨後步行到小南門站等待黃女現身，再趁機偷拍其裙底風光，但遭埋伏警方逮個正著。

警方根據黃男悠遊卡進出站紀錄，發現黃男近來都沒有進出小南門站，但警方發現黃男幾乎天天早上都會搭捷運站到西門；警方進一步追問，這才發現他都是由西門站徒步走到小南門站，再走進站內逗留，等待黃女現身進一步偷拍。

員警就感嘆，黃男前一秒才溫馨接送，下一秒就跑去捷運站偷拍女書記官，他妻子可能作夢都想不到，自己枕邊人居然是「攝狼」。

黃男偷拍落網後，其家人幫忙交保，他離開警局時全程不發一語。（記者王冠仁攝）

黃男今早尾隨黃女偷拍其裙底風光。（記者王冠仁翻攝）

埋伏警方逮捕偷拍的黃男（右下白衣者）。（記者王冠仁翻攝）

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