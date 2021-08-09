陸委會報告：中共冀台灣青年為和平統一貢獻力量

陸委會今日發布「2021年第2季中國大陸情勢報告」指出，中共在暑期舉辦多場青年交流活動，並邀我黨政人士出席或視訊致詞，汪洋、劉結一冀台灣青年為和平統一進程貢獻力量。（資料照）

2021/08/09 20:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日發布「2021年第2季中國大陸情勢報告」指出，習近平於「建黨百年」講話重申「一中原則」及「九二共識」等對台立場，強調解決台灣問題、實現完全統一為中共矢志不渝歷史任務；在對台統戰方面，中共在暑期舉辦多場青年交流活動，並邀我黨政人士出席或視訊致詞，汪洋、劉結一冀台灣青年為和平統一進程貢獻力量。

報告指出，內部情勢在政治方面，中共舉辦建黨百年「七一」黨慶，習近平講話提出「四項成就」和「九個必須」，宣揚制度成就和中共執政正當性，密集進行黨史教育和宣傳活動。習等高層赴各地調研，聚焦南水北調、民族宗教工作和就業等。官方部署防疫與防汛，防止因疫返貧、災後大疫。另推動政法系統、公安隊伍整頓，強化反間諜和法治教育。省部級人事調整，包括山西省委書記樓陽生調任河南省委書記等。

經濟方面，中國大陸上半年GDP成長率為12.7%。出口與外貿持續成長，惟大宗商品價格持續上漲導致通貨膨脹情形，內需消費亦未恢復疫前水準，似有緊縮現象。多數國際機構預測陸2021年GDP增長8.3-9.4%間。另今年前五月地方隱形債務年增4.3%，規模持續擴大。

社會方面，黨慶前夕「超常管控」，實施「宗教教職人員管理辦法」強化控制宗教團體；國際非政府組織不斷披露中共在新疆侵害人權情形，美歐等多國譴責並祭出制裁，中共則結合友好勢力強硬反擊。另發布「新疆各民族平等權利的保障」、「西藏和平解放與繁榮發展」白皮書美化治理疆藏成果，惟管控未鬆動。

陸委會報告指出，對外關係上，習近平視訊出席全球健康峰會、APEC峰會，與聯合國秘書長古特雷斯通電等，強調共維多邊主義和國際聯合抗疫，摒棄疫苗民族主義；在共產黨與世界政黨領導人峰會批美封鎖和脫鉤，強調民主多樣性；反對以民主、人權為由干涉他國內政。

外長王毅在涉外場合稱反對疫情溯源政治化、單邊制裁霸凌、技術封鎖和脫鉤；重申疆、港、台灣、南海等議題立場。美中外交高層會晤，中方向美提出三條底線，強調台灣議題是重中之重。歐洲議會因中共反制裁，歐洲議員凍結「中歐全面投資協定」，G7等峰會就人權侵犯、經貿行為等表達對中共嚴重關切。

軍事動態及區域安全方面，習近平向共軍3型主戰艦艇授旗，晉升4名上將，簽署「軍人地位和權益保障法」爭取軍方支持。共軍持續發展核武和第三艘航母，加快部署殲20航空兵旅；共機繞台嘗試大編組實戰化演練，並強化在南海操演戰略投送，欲突破西方圍堵。美日法澳首次聯合軍演，劍指中共。

在港澳情勢，港府修改選制並延後選舉，增立法會候選人政治審查，又擴大宣誓範圍，引發區議員辭職潮；澳門立法會選舉爆發有史以來最大DQ風波。港保安局、警務處長人事被指「武官治港」；公務員離職人數創14年新高。

陸委會報告指出，港府拘留蘋果日報高層、凍結資產，迫使其停刊，又刪香港電台過往節目、介入人事，引發寒蟬效應，新聞自由指數創8年新低。香港經濟恢復成長，中止連6季收縮。港澳拒絕民間「六四」集會申請，指香港支聯會政綱違反「港版國安法」。另港府不合理要求我駐港人員簽署「一中承諾書」，使我方被迫調整業務，維持必要運作；港澳在台辦事處則暫停運作。

對台工作方面，習近平於「建黨百年」講話重申「一中原則」及「九二共識」等對台立場，強調解決台灣問題、實現完全統一為中共矢志不渝歷史任務；針對疫苗議題，推動贈台疫苗、宣傳台人赴中施打中製疫苗等，同時批我政治防疫、以疫謀獨；俟台積電、鴻海成功採購BNT疫苗後，強調所謂中國阻擋台灣採購說不攻自破，批台甩鍋大陸。

此外，國台辦續宣傳「農林22條措施」落實情形，各省發布相關辦法；福建續推「促融」措施。另暑期舉辦多場青年交流活動，並邀我黨政人士出席或視訊致詞，汪洋、劉結一冀台灣青年為和平統一進程貢獻力量。針對河南鄭州災情，國台辦感謝台灣有關方面和各界人士的慰問。

報告分析，中共更針對國際社會支持台灣參與WHA、關切台海和平與穩定，強調台灣國際參與須以「一中原則」為前提作安排，批美日、美韓、歐日、歐盟及G7等峰會友台言論作為，為搞「小圈子」和集團政治，干涉內政。也批台「謀獨挑釁」、「挾洋自重」。

在軍事方面，美艦續通過台海，中共批美是台海風險製造者，向台獨發出錯誤訊號；共機持續侵擾我西南空域，6月15日28架次創新高，並稱遏制台獨必要作為，持續對我政治軍事及外交施壓。

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