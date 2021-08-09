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    首頁　>　臺北市

    南橫明霸克露橋路段8/25搶通 省道4處災阻、1處預警封閉

    「希望之橋」明霸克露橋被沖毀後的空拍影像。（空勤總隊提供）

    「希望之橋」明霸克露橋被沖毀後的空拍影像。（空勤總隊提供）

    2021/08/09 19:15

    〔記者陳心瑜／台北報導〕颱風盧碧外圍環流伴隨的西南氣流帶給中南部災情，公路總局統計，截至今天下午5點，全台省道預警性封閉1處、道路災阻4處、災情1處。其中造成復興、拉芙蘭、梅山3里對外交通遭阻的南橫明霸克露橋路段（台20線93至98.7公里，勤和~復興路段），因需施作短期便道，8月25日才開放通行。

    預警性封閉路段一處，為高雄市桃源區台20臨105線0至25公里（梅山口~天池路段），預計25日下午6時開放。

    道路災阻4處，屏東縣林邊鄉台17線259.1至261.8公里（嗂仔口橋施工路段），因豪雨發生強降雨導致區域排水宣洩不及，預計明天（10）日12時開放；高雄市甲仙區~六龜區台20線58.3至72.5公里（甲仙~荖濃路段），土石泥流及68公里處路基流失，預計於12日下午5時開放；桃源區台20線100至100.6公里（梅蘭路段），邊坡落石坍方封閉，預計後天（11日）下午5時開放；高雄市桃源區台20線93至98.7公里（勤和~復興路段），因溪水上漲溢滿路面及明霸克露橋遭沖毀，預計8月25日下午6時開放。

    道路災情部分，高雄市甲仙區台29線47.5公里（小份尾路段），路面下陷，目前單線雙向通行，預計12日上午8時開放。

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