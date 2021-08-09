整合青山王祭、台北燈節、耶誕活動 北市府拚3個月重振萬華

北市副市長蔡炳坤今指出，將於10月至12月期間，整合青山王祭、西門町商圈振興計畫、台北燈節及耶誕節愛無限活動，希望能發揮最高效益，搭配後續推出相關振興計畫，希望能在今年底重振萬華。（圖由台北市政府提供）

2021/08/09 16:58

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市萬華區受疫情重創，副市長黃珊珊更形容西門町如「空城」；台北市政府除日前對萬華區店家提出加碼紓困方案外，北市副市長蔡炳坤今指出，將於10月至12月期間，整合青山王祭、西門町商圈振興計畫、台北燈節及耶誕節愛無限活動，希望能發揮最高效益，搭配後續推出相關振興計畫，希望能在今年底重振萬華。

北市府上月依據經濟部紓困基礎，針對疫情重災的萬華區店家給予加碼補貼1成、至少2萬元，若為5、6月份新開張的店家，則撥發1萬元紓困金，但疫情仍在延續，萬華、西門町等商圈亟待振興。

蔡炳坤今於北市防疫記者會上表示，除了針對萬華的加碼補助外，目前也規畫將10月至12月期間當地系列活動進行整合，包括艋舺青山王祭、西門町商圈振興計畫、台北燈節及耶誕節愛無限等活動，再加上萬華也屬無圍牆博物館範圍，希望透過活動整合，搭配相關振興計畫，可以整體性重振萬華地區產業。

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