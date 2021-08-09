為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    整合青山王祭、台北燈節、耶誕活動 北市府拚3個月重振萬華

    北市副市長蔡炳坤今指出，將於10月至12月期間，整合青山王祭、西門町商圈振興計畫、台北燈節及耶誕節愛無限活動，希望能發揮最高效益，搭配後續推出相關振興計畫，希望能在今年底重振萬華。（圖由台北市政府提供）

    北市副市長蔡炳坤今指出，將於10月至12月期間，整合青山王祭、西門町商圈振興計畫、台北燈節及耶誕節愛無限活動，希望能發揮最高效益，搭配後續推出相關振興計畫，希望能在今年底重振萬華。（圖由台北市政府提供）

    2021/08/09 16:58

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市萬華區受疫情重創，副市長黃珊珊更形容西門町如「空城」；台北市政府除日前對萬華區店家提出加碼紓困方案外，北市副市長蔡炳坤今指出，將於10月至12月期間，整合青山王祭、西門町商圈振興計畫、台北燈節及耶誕節愛無限活動，希望能發揮最高效益，搭配後續推出相關振興計畫，希望能在今年底重振萬華。

    北市府上月依據經濟部紓困基礎，針對疫情重災的萬華區店家給予加碼補貼1成、至少2萬元，若為5、6月份新開張的店家，則撥發1萬元紓困金，但疫情仍在延續，萬華、西門町等商圈亟待振興。

    蔡炳坤今於北市防疫記者會上表示，除了針對萬華的加碼補助外，目前也規畫將10月至12月期間當地系列活動進行整合，包括艋舺青山王祭、西門町商圈振興計畫、台北燈節及耶誕節愛無限等活動，再加上萬華也屬無圍牆博物館範圍，希望透過活動整合，搭配相關振興計畫，可以整體性重振萬華地區產業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲提北市振興策略 敬老卡補償專案、產業精準補貼及轉型
    2021/08/09 16:55

    柯文哲提北市振興策略 敬老卡補償專案、產業精準補貼及轉型
    萬華茶室有望復業！ 北市府研議拚9月開放
    2021/08/05 11:21

    萬華茶室有望復業！ 北市府研議拚9月開放

    歐美超夯母乳體質育兒法大公開
    嘉縣工廠群聚 又增9確診 一員工7月中前居住萬華 應為感染源
    2021/07/31 05:30

    嘉縣工廠群聚 又增9確診 一員工7月中前居住萬華 應為感染源
    振興消費 綠委籲發6倍券12000元
    2021/07/28 05:30

    振興消費 綠委籲發6倍券12000元

    全新皇家禮炮 威士忌王者聯袂推薦
    臺北市今日熱門
    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元
    2021/08/09 09:15

    紓困再加碼！投保薪資2.4萬元以上 勞工有條件領1萬元 影片

    51萬5623人8/11可打莫德納 接種順序、時程、線上預約方式一次看
    2021/08/09 09:16

    51萬5623人8/11可打莫德納 接種順序、時程、線上預約方式一次看 影片

    東奧》為何「鍾愛台灣選手」？ 日本媽媽揭原因：精神值得敬佩
    2021/08/02 19:00

    東奧》為何「鍾愛台灣選手」？ 日本媽媽揭原因：精神值得敬佩 影片

    獨家》少子化衝擊四技二專甄選 53所私校23間錄取率未達6成
    2021/08/02 18:35

    獨家》少子化衝擊四技二專甄選 53所私校23間錄取率未達6成

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播