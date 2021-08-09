北市朝疫苗覆蓋率5成努力 蔡炳坤：高端留給市民選擇

台北市副市長蔡炳坤表示，台北市一劑覆蓋率已達4成7，正朝50%努力。（北市府提供）

2021/08/09 16:48

〔記者蔡思培／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，國內疫苗也持續開打，但最近卻出現疫苗荒，讓外界擔憂未來是否只有高端疫苗可打。台北市副市長蔡炳坤表示，台北市一劑覆蓋率已達4成7，正朝5成努力，至於高端疫苗，就留給市民自行選擇判斷。

台北市政府今天召開防疫記者會，有媒體詢問，萬一未來只剩高端疫苗可施打，市長是否建議有疫苗就打，先打先安全。不過台北市長柯文哲並未回答，而是由蔡炳坤代答。

蔡表示，截至8月6日，台北市疫苗接種率第一劑已達47.7%、第二劑也有3.6%，今、明兩天花博爭豔館還有1萬多劑接種，後天開始又接著中央第五輪接種，現在台北市正朝50%覆蓋率努力。至於高端疫苗，就留給市民自行選擇判斷。

媒體也詢問，莫德納、AZ疫苗即將打完，接種速度變慢是否影響解封速度。蔡炳坤表示，中央預約系統顯示，有近400萬國人只選擇莫德納，台灣目前有近300萬人需要接種第二劑，政府也宣布AZ可混打MRNA疫苗。他表示，現在看到10萬劑莫德納疫苗來台雖高興，但究竟是提高第一劑覆蓋率，還是讓二劑接種率提高，這是杯水車薪，分配上有困難，台北市會依中央分配原則接種。

蔡炳坤也說，這個禮拜接種完後，國內AZ也好、莫德納也好，短期內要有很多疫苗進來並不樂觀，對於解封確實有影響，因此這段期間台北市很努力評估是否要編列預算採購疫苗，這是衡量台灣疫苗需求不足後才有的思考。

近來主管疫苗的食藥署被爆出，疫苗造冊人員遠高於編制人數，就連食藥署長吳秀梅擔任董事長的「財團法人醫藥品查驗中心」，也有175名員工被夾帶在第一波第二類優先施打名單中，被質疑是自肥。蔡炳坤表示，中央鎖定十類公費接種對象，除了第6、第8、第10類是按年齡接種，其他類別都是造冊接種，台北市一直秉持「誰造冊誰負責」原則，應該由造冊單位說明比較合適。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法