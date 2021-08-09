報名台帛旅遊泡泡多為打疫苗 業者：僅剩2千劑

旅行業期待帛琉旅遊泡泡重啟，圖為帛琉水母湖。（雄獅旅遊提供）

2021/08/09 17:11

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央流行疫情指揮官陳時中今天宣布，台灣帛琉旅遊泡泡重啟後，返台可維持「5+9」天加強版與一般自主健康管理，不需隔離檢疫，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，帛琉是目前唯一返國後不用居檢的國家，極具吸引力，但他也坦言，目前報名踴躍，多是希望前往當地打疫苗，遠超過旅遊需求，如果帛琉僅剩的2千劑疫苗打完，需求可能下滑。

游國珍說，4天3夜的產品最受歡迎，相較5天4夜的遊程，前者預購數量高了1倍，因此相信短期內是以施打疫苗為考量，但希望回歸一般旅遊市場，因為疫苗涉及疫情控制程度、防疫措施等，變數較多，長期還是希望回歸旅遊為主要目的。

游國珍表示，由於施打疫苗是消費者造訪帛琉重要關鍵，因此行前會和帛方做好相關確認，以免因需求太踴躍而讓消費者撲空。

他說，目前有超過3家科技業上市公司洽詢規劃員工旅遊，員工數量界於120至150人。

游國珍被問及，若未來疫苗打完，會不會影響消費者意願？他認為，旅客造訪誘因包括可以打疫苗、入境免隔離，相信也會有想要純旅遊的旅客，但不排除未來會因疫苗用罄而下修需求。

游國珍說，若航空公司確定重啟直飛航班，8月14日首航還是較趕，但同仁仍將於8月14日從其他國家如關島等進駐、待命帛琉，目前較希望壓在8月下旬。

華航表示，持續飛航台帛旅遊泡泡航班服務旅客，表定每週三、六直飛，實際航班將依旅行社訂位狀況滾動調整。

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