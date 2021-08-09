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    首頁　>　臺北市

    吳子嘉點名參選桃園市長 柯文哲：笑一笑就好

    對於外界建議選桃園市長，柯文哲表示，「笑一笑就好」。（北市府提供）

    對於外界建議選桃園市長，柯文哲表示，「笑一笑就好」。（北市府提供）

    2021/08/09 17:07

    〔記者蔡思培／台北報導〕2022縣市首長選舉明年登場，各黨派都已開始備戰，「美麗島電子報」董事長吳子嘉就建議台北市長柯文哲參選桃園市長。不過柯文哲聽到表示，吳子嘉上週要他選高雄，這週又說桃園，大家笑一笑就好。

    吳子嘉曾建議柯文哲2022轉戰桃園，這樣就可與國民黨平分秋色、共同經營北台灣。柯文哲今天下午召開台北市政府防疫記者會也被問起此事，但柯直言，吳子嘉上週說他要選高雄，這週又變成桃園，每個禮拜地點都不一樣，「大家看一看、笑一笑就好，先把疫情撐過去再講」。

    媒體又問，外界認為台灣民眾黨立委高虹安若參選台北市長，會成為藍營可能人選、國民黨立委蔣萬安的強敵，但台北市副市長黃珊珊也是可能參選人選，是否會「手心手背都是肉」。柯文哲聽完笑答，上一題已經很聳動，這題更驚悚。

    柯文哲強調，現階段還是把事情做好，每個候選人若想選還是要做準備，政治仍有世俗的一面，除能力夠、地方選民也要拜訪，這個階段應該是每個人做好自己的事，真的要討論選舉，也是明年農曆年後的事。

    記者會上媒體也針對高虹安參選台北市長可能性詢問黃珊珊，不過黃珊珊才將麥克風拿到嘴巴前，柯文哲就說，「不用了，我都替她講了，現階段每個人把自己該做的事做好，選舉的事還早」，一旁黃珊珊見狀苦笑放下麥克風。

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