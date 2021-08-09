AIT處長孫曉雅拜會吳釗燮 盼深化美台夥伴關係

美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今（9）日上午拜會外交部長吳釗燮。（外交部提供）

2021/08/09 16:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今（9）日上午拜會外交部長吳釗燮。外交部會後說明，雙方就台美關係各項重要議題交換意見，包括經貿議題、COVID-19疫情及共同合作拓展台灣的國際空間等，並期盼在既有基礎上持續深化台美夥伴關係。

外交部和AIT今天發布新聞稿指出，AIT處長孫曉雅今上午拜會吳釗燮，這也是孫曉雅上任後首場正式拜會。吳釗燮歡迎孫曉雅再度派駐台灣。吳釗燮並強調，台美關係近年取得許多進展，特別感謝美國及時馳援捐贈台灣250萬劑疫苗，盼未來繼續與孫曉雅處長及所領導的AIT團隊在各領域緊密合作。

吳釗燮也提到，中國在全球各地持續擴張影響力，已引起美國等理念相近國家的高度關切；台灣期待與美國等民主陣營國家共同合作，為維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮貢獻心力。

孫曉雅在會面開始的致詞中指出：「我很高興能再次回到台灣。對於能夠在美台關係達到史上最佳之際擔任AIT處長，我感到相當興奮。我期待拓展並深化我們的夥伴關係」。

孫曉雅提到疫情期間的美台合作關係，包括台灣捐贈美國個人防護設備，以及美國捐贈疫苗給台灣，還有最近歐洲夥伴所宣布的對台疫苗捐贈。孫曉雅並表示，台灣被世衛大會排除在外已對國際間控制疫情及防範未來公衛危機的共同努力造成了損害。孫曉雅並強調美台共享民主價值，以及美國對台灣恆久的承諾。

關於今日拜會，外交部常次俞大㵢及北美司司長徐佑典等在座陪同。外交部表示，我方期待在既有良好基礎上加強與美國緊密合作，深化台美雙方在各層級及各領域的全球夥伴關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法