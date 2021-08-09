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    首頁　>　臺北市

    北市開放餐飲內用首週抓105件違規 未落實員工健康監測最多

    台北市於8月3日開放餐飲內用，市長柯文哲今表示，近一週針對餐飲防疫稽查，有105件不合格。（台北市政府提供）

    台北市於8月3日開放餐飲內用，市長柯文哲今表示，近一週針對餐飲防疫稽查，有105件不合格。（台北市政府提供）

    2021/08/09 16:29

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市於8月3日開放餐飲內用，市長柯文哲今表示，近一週針對餐飲防疫稽查1353件，有105件不合格，主要以未落實員工健康監測記錄、消毒紀錄、桌間距離等項目為主，柯再度重申，開放餐飲內用的態度是「心驚膽戰」，呼籲餐飲業者「要聽話」，勸導不改仍會開罰；副市長黃珊珊補充，可依傳染病防治法開罰3千至1.5萬元。

    柯文哲今主持北市防疫記者會指出，開放餐飲內用近一週，稽查1353件有105件不合格，主要項目在於員工健康紀錄，業者應建立管理系統，若員工出現感冒、發燒症狀就勿上班，萬一確診將「搞得大家一蹋糊塗」，其次是應落實消毒，此外餐桌維持距離，規劃梅花座或設隔板，目前雖限期改善未馬上開罰，但呼籲業者「要聽話」合作，再未改善仍會開罰。

    副市長黃珊珊說，上週開放餐飲內用後，出現1例確診者到餐廳內用，仍要持續觀察未來有無新增案例，掌握開放內用後每天新增確診案例是否明顯增加，透過密切觀察並確實稽查掌控，而業者「應該比我們更緊張」，做好防疫才能確保營業不受影響，這需市府、業者、民眾三方共同努力。

    黃珊珊補充，若違反餐飲內用相關防疫規範，可依傳染病防治法處以3千至1.5萬罰款，若餐飲場域出現確診案例或足跡，除須停業3天外，復業後11天內仍僅限外帶、禁止內用，對業者影響很大，呼籲大家做好防疫措施。

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