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    台帛旅遊泡泡可望重啟 帛琉觀光局：明公布打疫苗細節

    帛琉旅遊泡泡今年4月首發團衝到百人、聲勢浩大，但團費動輒7、8萬元，後續讓不少旅客卻步，業者預估開放打疫苗後可望帶動買氣。（資料照）

    帛琉旅遊泡泡今年4月首發團衝到百人、聲勢浩大，但團費動輒7、8萬元，後續讓不少旅客卻步，業者預估開放打疫苗後可望帶動買氣。（資料照）

    2021/08/09 16:53

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央流行疫情指揮官陳時中今天宣布，台灣帛琉旅遊泡泡重啟後，返台可維持「5+9」自主健康管理，不需隔離檢疫，業者表示，帛琉是目前唯一返國後不用居家檢疫的國家，極具吸引力。帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均表示，「5+9」是重啟旅遊泡泡很重要的基礎，預計明天公布至帛琉施打疫苗細節，包括施打流程、地點以及收費等。

    雷均說，帛琉至今仍維持武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）零確診紀錄，加上施打疫苗人數已經達群體免疫目標，因此歡迎台灣人造訪帛琉，也非常高興陳部長能同意免除台人返台後免除檢疫流程。

    由於許多民眾期待可以至帛琉施打疫苗，雷均表示，帛方政府確定可提供輝瑞BNT、嬌生以及莫德納等品牌疫苗。

    業者KKDAY指出，由於中央尚未正式公布台帛旅遊泡泡方案，目前僅開放預購，填寫預約單，經中央確定後才能向消費者收訂金，其他包括是否維持團進團出、能否自由行等，也需中央進一步確認才能定案。

    觀光局表示，台帛旅遊泡泡最後定案將由外交部統一公布。另外，依政府法令規定，去年3月就公告旅行社應暫停組團，組團出國打疫苗是違法行為，旅行社也不能招攬醫療行為的活動，情節重大者得廢照，由於燦星旅遊已經配合修改打疫苗等字樣，並不會開罰。

    雄獅旅遊表示，一天內預約訂單破「千人」，目前至少3家以上科技業上市櫃公司詢問員工旅遊，此外，關島疫苗旅遊經驗可複製到帛琉，對台帛旅遊泡泡重啟相當樂觀。

    雄獅旅遊說，將派駐8位主管含總經理前進帛琉，畢竟很多旅客目的是打疫苗，即使是自由行，若有台灣人在現場幫忙，能讓旅客更放心。台帛重啟旅遊泡泡後，首航時間最快是8月14日。

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