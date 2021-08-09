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    法院女書記官1週4天被偷拍裙底 落網「攝狼」竟是法官助理

    台北地院一名刑事庭法官助理，在捷運站偷拍裙底風光被逮。（資料照）

    台北地院一名刑事庭法官助理，在捷運站偷拍裙底風光被逮。（資料照）

    2021/08/09 17:26

    首次上稿 15:29
    更新時間 17:26

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北地方法院刑事庭黃姓法官助理疑似愛慕同事、黃姓女書記官，居然涉嫌連續多日化身「攝狼」，趁黃女上班搭捷運電扶梯出站時尾隨在後，並拿出手機偷拍裙底風光。黃女上週五察覺異狀報警，警方調閱監視器畫面，赫然發現黃男長達1星期天天尾隨偷拍黃女；警方研判會再犯案，今天（9日）早上派員埋伏，果然逮個正著。

    警方調查，35歲黃姓男子是台北地院刑事庭的法官助理，疑似愛慕同事、北院黃姓女書記官。他發現黃女每天搭捷運上班，算準時間，近來每天早上8點多都到捷運小南門站內走道逗留，直到黃女下車、出站後，再假裝成乘客，故意靠近黃女，趁搭電扶梯時站在後方，利用高低落差偷拍黃女裙底風光。

    上週五早上，黃男故技重施，但他當時疑似動作太大，引起黃女注意；黃女雖然察覺疑似被偷拍，但她不動聲色，直到當天中午才利用休息時間回到小南門站報案。警方根據監視器畫面，發現當時一名男子走在黃女後方，還手持手機、鏡頭朝前，警方研判黃女遇上「攝狼」。

    警方擴大調閱近期監視器畫面追查，赫然發現黃女本月3日至6日，每天早上上班出捷運站時，都被同一名男子尾隨偷拍。此外，該名男子沒有進出捷運站的紀錄，警方研判他可能搭車或騎車到小南門站，再走下捷運站在走道逗留，等待黃女出現後才進一步偷拍。

    警方研判這名「攝狼」鎖定黃女偷拍，極有可能會再犯案，於是在今天早上8時許，派員埋伏在小南門站；果然黃女又被同一名男子尾隨偷拍，員警見狀隨即上前將他攔下，這才發現他是北院法官助理，同時也在他手機內查獲偷拍影像。

    黃男當場不斷向警方哀求，但警方仍將他逮回派出所。據悉，黃女聲稱不認識黃男，黃男則說因為工作壓力太大，一時忍耐不住才犯案；他不認識對方，但曾在北院中見過對方，才偷拍她的裙底風光。

    警方最後將黃男依妨害秘密罪嫌送辦，同時查扣其手機，進一步釐清他過去有無偷拍其他女子。

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