收賄20斤烏魚胗 前口湖鄉長蔡永常判7年半定讞

無黨籍雲林縣口湖鄉長蔡永常（見圖）任職期間，收受烏魚胗20斤後，親自裁示錄用林男成為正式清潔員，遭認定具有對價關係，被依不違背職務收賄罪判刑7年半，褫奪公權4年，並沒收已遭變賣的烏魚胗款項共6千元確定。（資料照）

2021/08/09 20:51

首次上稿 12:53

更新時間 20:51

〔記者溫于德／台北報導〕無黨籍雲林縣口湖鄉長蔡永常任職期間，涉嫌收受珍貴烏魚胗20斤後，親自裁示錄用林男成為正式清潔員，被認定具有對價關係。雲林地院依不違背職務收賄罪判蔡有期徒刑5年，褫奪公權4年，並沒收已遭變賣的烏魚胗款項共6千元；經台南高分院審理時再查出蔡還收下林男父母40萬元賄款，加重改判至7年半，從刑不變；最高法院駁回上訴定讞。

蔡永常另遭監察院認為有違公務員服務法第1條、第5條、第6條、第16條與公務員廉政倫理規範規定，嚴重敗壞官箴及地方機關首長形象，影響民眾對公務人員清廉操守與公正執行職務觀感，移付懲戒。公懲會審理後認為違失情節明確，評議後予以撤職懲戒。

刑事判決指出，蔡永常自2010年3月1日至2016年7月1日擔任雲林縣口湖鄉鄉長，依地方制度法相關規定，對外代表口湖鄉，綜理鄉政，卻於2016年間收受林男父母烏魚胗20斤，裁示錄用林男成為該鄉正式清潔隊員的對價。

蔡永常辯稱收受烏魚胗是基於私人禮尚往來的餽贈，否認貪污，但未獲雲林地院採信並指，蔡身為鄉長，不顧公務員本應廉潔自持，因貪念收受烏魚胗便同意任用林男，損害鄉公所及公務員的形象，有違選民託付；不過烏魚胗價值在5萬元以下，依法可以減輕刑度，判蔡5年徒刑、褫奪公權4年，並沒收已遭變賣的烏魚胗款項共6千元。

蔡永常上訴時依然否認犯罪，依然未獲高院採信並查出蔡還收下林男父母40萬元賄款，而蔡身為具法定職務權限的公務員，本應奉公守法，為民表率，更應廉潔自持，以符合人民對公務員清廉、盡職的高度期待，竟貪圖不法利益收賄，損害地方自治團體形象並有違選民託付，同時審酌他有妨害自由、侵占等前科，加重改判至7年6月，從刑不變。最高法院駁回上訴定讞。

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