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    台鐵「最美區間車」一卡通開賣出包 熬夜搶購粉絲罵翻

    台鐵局今天上午緊急發聲明致歉。（圖擷取自台鐵夢工場，本報後製）

    台鐵局今天上午緊急發聲明致歉。（圖擷取自台鐵夢工場，本報後製）

    2021/08/09 17:45

    首次上稿12:12
    更新時間17:45（更新上架販售時間）

    〔記者陳心瑜／台北報導〕台鐵局今年4月首航的新通勤電聯車EMU900型，更推出立體造型一卡通，原預計今天（9日）凌晨0點0分開賣，但系統疑似出包，民眾劉小姐投訴指出，試了一整晚仍無法按下「下一步」順利選購，更多熬夜搶購民眾紛紛至「台鐵夢工場」臉書留言抱怨。台鐵局附業營運中心營運中心總經理陳文川說，今天緊急修正系統後，預計後天（11日）上午9點重新上架販售。

    網友到台鐵夢工場臉書留言，怒指「台鐵連網頁也不驗收？」，也有人酸說「還好我凌晨1點就放棄跑去睡」。

    有民眾質疑，工程師根本沒有寫「下一步」的程式碼，陳文川說，調查發現是系統一處「免運費日期設定錯誤」，導致民眾無法正常選購，稍早也在臉書發文向民眾致歉，表示因免運費日期設定錯誤導致無法購買，造成消費者諸多不便，僅致歉意，重新開放購買日期將另行發布並公布於台鐵局官網。

    陳文川說，原預計今天0時開賣，考量不要影響民眾休息，明天重新開賣時間為早上9點，強調今天會持續進行內部測試，確保系統正常運作。

    被外界喻為「史上最美區間車」EMU900型通勤電聯車，是台鐵最新型區間車款，看準通勤族必需品票卡市場，與一卡通公司合作打造「立體火車感應票卡」，除精緻車型設計造型，使用票卡感應刷卡或儲值時，車頭LED燈還會亮燈，相當吸睛。

    台鐵局下午聲明指出，EMU900型立體造型一卡通首購限量900組均未售出，全數保留，為配合防疫措施、避免群聚，EMU900立體造型一卡通維持於台鐵夢工場網路商店發售，首購活動日期改為8月11日（星期三）上午9時開放會員購買，活動期間不限消費金額皆享免運。

    台鐵8月9日推出最美區間車立體造型一卡通，感應刷卡、儲值時車頭燈還會亮。（圖：台鐵局提供）

    台鐵8月9日推出最美區間車立體造型一卡通，感應刷卡、儲值時車頭燈還會亮。（圖：台鐵局提供）

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