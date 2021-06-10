北市聯醫陽明院區屢傳確診 醫護爆：接觸者還要上班

台北市聯合醫院陽明院區屢傳確診。（資料照）

2021/06/10 00:15

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院陽明院區日前爆出急診室醫護因治療個案感染武漢肺炎，有護理人員指出，陽明院區先前就兩度爆出人員確診，院方卻沒落實疫調，僅匡列曾跟確診同事接觸15分鐘以上者，其餘人員還要上班，漠視護理人員生命。北市聯醫表示，確診發生後，都有依照中央規範進行疫情調查與清消。

一位陽明院區護理人員說，陽明院區護理之家6月1日有1人感染，但護理之家僅消毒、將同病房住民轉專責病房就無後續。6月5日，陽明院區5樓一般病房單位也有1位勤務人員確診，同住親屬也陽明院區病房服務同仁，在緊急採檢後也確診。這名醫護指出，院方原本只匡列前3天有接觸的人，後來才緊急召急單位同事篩檢，但快篩陰性者仍要工作。院方事後雖有列居家隔離名單，但只匡列有與確診者接觸15分鐘以上的人需居家隔離，剩下的人都要繼續上班。

該醫護質疑，陽明院區開始出現感染後，院方卻只進行消毒，沒直接讓醫護人員進行居家隔離。陽明院區直到6月8日急診室感染事件爆出，才進行緊急關閉急診作業，「陽明醫院一直都不把護理人員的生命擺在第一位」。

醫護也說，當急診人力不足時，院方還請一般病房支援急診篩檢，但人員隔離設備不足，在外面篩檢站的醫護人員只穿二級防護，膝蓋以下皆都沒有防護到。

聯醫解釋，匡列是從最密切接觸者匡列，之後漸進處理，6月1日護理之家人員採檢確診後，就針對接觸者造冊、採檢、疫調、環境清消，共有65名相關人員緊急採檢，發現1位住民陽性、安排同室住民轉到隔離病房，其餘64人皆採檢陰性。至於陽明院區5樓勤務人員感染案，事後針對56名相關人員採檢，結果均陰性。

聯醫強調，5月疫情爆發以來，陽明院區就服務降載，減少門診與非急迫性檢查，停止非緊急手術、復健。接觸者經PCR為陰性，本來就可工作，疫情爆發後就採取只出不進，以確保病毒不會往外跑。

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